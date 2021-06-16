Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Diego Costa transferini bitiriyor! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerinde geri sayıma geçen siyah-beyazlılarda gözler golcü transferine çevrildi. Vincent Aboubakar'ın Al Nasr'a transferinin ardından bu bölge için alternatiflere yönelen Kara Kartal, bonservisi elinde bulunan Diego Costa'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'ın da istediği İspanyol forvet için teklifini yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Hep Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ı yeniden renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürmüş ancak Kamerunlu forvet, Al Nasr'a transfer oldu.
Aboubakar'ın Suudi Arabistan ekibine transfer olmasının ardından alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılarda Diego Costa ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
ÜCRET VE İMZA PARASINDA İNDİRİME GİTTİ
Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, İspanyol yıldızın transferi için son dönemece girdi. Kıran kırana süren pazarlıklar sonucunda Costa, istediği ücrette ve imza parasında indirime gitti.
İŞTE YAPILAN TEKLİF
Siyah beyazlılar ile yıldız oyuncu arasındaki fark 1 milyon Euro'ya kadar düştü. İki taraf, son kez masaya oturacak. Beşiktaş, son olarak 1 yılı opsiyonlu 3 yıl için Costa'ya 1.5 milyon Euro imza parası ve 2 milyon Euro maaş teklif etti. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istemesi Beşiktaş'a transferde avantaj sağlıyor.
GALATASARAY DEVREYE GİREBİLİR
Beşiktaşlı yetkililerin transferi bitirmek için yeni bir teklif yapacakları öğrenildi. Siyah beyazlılar, Galatasaray'da başkanlık seçimi yap��lmadan transferi bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylarının Radamel Falcao ile yolları ayırarak Diego Costa'ya talip olması büyük olasılık gözüküyor.
Son olarak Atletico Madrid forması giyen ve serbest statüde yer alan 32 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.
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