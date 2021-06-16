İŞTE YAPILAN TEKLİF

Siyah beyazlılar ile yıldız oyuncu arasındaki fark 1 milyon Euro'ya kadar düştü. İki taraf, son kez masaya oturacak. Beşiktaş, son olarak 1 yılı opsiyonlu 3 yıl için Costa'ya 1.5 milyon Euro imza parası ve 2 milyon Euro maaş teklif etti. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istemesi Beşiktaş'a transferde avantaj sağlıyor.