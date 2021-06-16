16 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talepleri belli oldu! İmza sonrası...

Beşiktaş'taki geleceği henüz kesinleşmeyen Sergen Yalçın'ın, yönetimden istekleri belli oldu. Siyah beyazlı idareciler ve Yalçın'la maaş konusunda anlaşma sağlansa da imzalar atılmadı. Başarılı teknik adamın, transferler için de mütabık kalmak istediği öğrenilirken, Kartal'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 5 önemli isme imza attıracağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talepleri belli oldu! İmza sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Kulübü henüz teknik direktör ile resmi sözleşme imzalamasa da başarılı teknik adamın raporu doğrultusunda yeni sezon için çalışmalara start verildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talepleri belli oldu! İmza sonrası...

Futbol Şube Sorumlusu ve Transfer Sorumlusu , 'ın geniş çaplı raporu doğrultusunda transfer için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talepleri belli oldu! İmza sonrası...

'GENİŞ BİR KADRO GEREKİYOR'
'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon 'nde grup aşamasında yer alacak olan siyah beyazlı takımda Yalçın, yönetimden takıma takviye isterken, başarı için geniş bir kadroya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talepleri belli oldu! İmza sonrası...

'in haberine göre, yönetime geniş kapsamlı bir rapor veren Yalçın, , , , ve arkasına birer transfer yapılmasını istedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talepleri belli oldu! İmza sonrası...

UMUTLU BEKLEYİŞ
transfer komitesi olarak geçen sezondan bu zamana kadar yoğun bir uğraş içinde olduklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu , Transfer Sorumlusu ile birlikte, 'de top koşturan beş oyuncuya teklif sunduklarını ve cevap beklediklerini ifade etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talepleri belli oldu! İmza sonrası...

Kocadağ, söz konusu beş oyuncunun durumlarının turnuva sonrası netleşeceğini, yanıtlar için umutlu bir bekleyiş içinde olduklarını kaydetti.

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