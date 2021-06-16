Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın talepleri belli oldu! İmza sonrası...
Beşiktaş'taki geleceği henüz kesinleşmeyen Sergen Yalçın'ın, yönetimden istekleri belli oldu. Siyah beyazlı idareciler ve Yalçın'la maaş konusunda anlaşma sağlansa da imzalar atılmadı. Başarılı teknik adamın, transferler için de mütabık kalmak istediği öğrenilirken, Kartal'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından 5 önemli isme imza attıracağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Kulübü henüz teknik direktör Sergen Yalçın ile resmi sözleşme imzalamasa da başarılı teknik adamın raporu doğrultusunda yeni sezon için çalışmalara start verildi.
Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Sergen Yalçın'ın geniş çaplı raporu doğrultusunda transfer için kolları sıvadı.
'GENİŞ BİR KADRO GEREKİYOR'
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alacak olan siyah beyazlı takımda Yalçın, yönetimden takıma takviye isterken, başarı için geniş bir kadroya ihtiyaç duyduklarını belirtti.
UMUTLU BEKLEYİŞ
Beşiktaş transfer komitesi olarak geçen sezondan bu zamana kadar yoğun bir uğraş içinde olduklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları ile birlikte, Euro 2020'de top koşturan beş oyuncuya teklif sunduklarını ve cevap beklediklerini ifade etti.
Kocadağ, söz konusu beş oyuncunun durumlarının turnuva sonrası netleşeceğini, yanıtlar için umutlu bir bekleyiş içinde olduklarını kaydetti.
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