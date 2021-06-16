UMUTLU BEKLEYİŞ

Beşiktaş transfer komitesi olarak geçen sezondan bu zamana kadar yoğun bir uğraş içinde olduklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları ile birlikte, Euro 2020'de top koşturan beş oyuncuya teklif sunduklarını ve cevap beklediklerini ifade etti.