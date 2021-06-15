15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi dahil tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Kartal, Aboubakar'ın Al Nassr'a transferi ardından önceliğini forvete ayırdı. Ancak diğer pozisyonlarda da çalışmalar devam ediyor. Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier ile görüşmeler devam ederken, Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira gibi isimler listeye dahil oldu. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

A Milli Futbol Takım'ın yıldız ismi Kenan Karaman'ın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kenan Karaman'ın 'a 3 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

SANTOS BORRE

'ın gündeminde uzun süredir yer alan Santos Borre'ye talipler her geçen gün artıyor. River Plate'in sözleşme yenilemeye çalıştığı Borre'ye, Fenerbahçe, Milan ve Inter de talip.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ARTEM DOVBYK

Dinipro forması giyen , tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 10 gol 1 asistlik performans sergiledi. , Dovbyk ile yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

RYAN PORTEUS

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan , 'ın da gündemine geldi. Sergen Yalçın genç futbolcunun transferine onay verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ELAYİS TAVŞAN

, Hollanda Ligi'nin NEC takımında forma giyen Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

MIGUEL BORJA

, forvet hattında yeni bir ismi gündeme aldı. Miguel Borja, 'ın yeni golcü adayları arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

JUAN JESUS

Her pozisyonda rotasyonu sağlam bir tekım kurmak isteyen , Vida'nın yanına aradığı partneri İtalya'da buldu. Roma forması giyen Juan Jesus için girişimler başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

'ın uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu 'da flaş bir gelişme yaşandı. 'ın Brezilyalı orta sahası Josef De Souza, Alex Teixeira ile fotoğraf paylaştı. Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bu paylaşım transfer söylentilerini güçlendirdi.

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