ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu Alex Teixeira'da flaş bir gelişme yaşandı. Kartal'ın Brezilyalı orta sahası Josef De Souza, Alex Teixeira ile fotoğraf paylaştı. Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bu paylaşım transfer söylentilerini güçlendirdi.

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