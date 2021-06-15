Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi dahil tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Kartal, Aboubakar'ın Al Nassr'a transferi ardından önceliğini forvete ayırdı. Ancak diğer pozisyonlarda da çalışmalar devam ediyor. Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier ile görüşmeler devam ederken, Artem Dovbyk, Ryan Porteus, Alex Teixeira gibi isimler listeye dahil oldu. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...
KENAN KARAMAN
A Milli Futbol Takım'ın yıldız ismi Kenan Karaman'ın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Kenan Karaman'ın Beşiktaş'a 3 yıllık imza atması bekleniyor.
SANTOS BORRE
Beşiktaş'ın gündeminde uzun süredir yer alan Santos Borre'ye talipler her geçen gün artıyor. River Plate'in sözleşme yenilemeye çalıştığı Borre'ye, Fenerbahçe, Milan ve Inter de talip.
ARTEM DOVBYK
Dinipro forması giyen Artem Dovbyk, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 10 gol 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş, Dovbyk ile yakından ilgileniyor.
RYAN PORTEUS
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Ryan Porteus, Beşiktaş'ın da gündemine geldi. Sergen Yalçın genç futbolcunun transferine onay verdi.
ELAYİS TAVŞAN
Beşiktaş, Hollanda Ligi'nin NEC takımında forma giyen Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.
JUAN JESUS
Her pozisyonda rotasyonu sağlam bir tekım kurmak isteyen Beşiktaş, Vida'nın yanına aradığı partneri İtalya'da buldu. Roma forması giyen Juan Jesus için girişimler başladı.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu Alex Teixeira'da flaş bir gelişme yaşandı. Kartal'ın Brezilyalı orta sahası Josef De Souza, Alex Teixeira ile fotoğraf paylaştı. Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bu paylaşım transfer söylentilerini güçlendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig