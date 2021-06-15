PEKİ YA AWAZIEM?

Beşiktaş'ın bir süredir yakından ilgilendiği Chidozie Awaziem'i imza aşamasına getirdiği belirtilirken, dün ise tam tersi bir iddia duyuldu. 24 yaşındaki oyuncunun kulübü Porto'nun Awaziem'i 5 milyon euro karşılığında geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Bovista'ya sattığı ileri sürüldü. Fakat bir yandan da Portekiz basını, Beşiktaş ısrarlarına devam ederek oyuncunun 4.4 milyon euro karşılığı siyahbeyazlılara geleceği ifade edildi.