15 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper harekatı başladı! Medhi Benatia, Juan Jesus, Awaziem, Porteous, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Beşiktaş gelecek sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Kiralık oyuncuların da kulüplerine dönmesiyle kadrosunda ciddi ölçüde kan kaybı yaşayan siyah beyazlılar, önemli transferlere imza atacak. Transferlerinde Şampiyonlar Ligi'ni de ön planda bulunduracak olan Kartal'da ilk hedeflerden birisi de stoper. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda listede 6 isim var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper harekatı başladı! Medhi Benatia, Juan Jesus, Awaziem, Porteous, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2021

'ta stoper takviyesi konusunda hummalı çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar bu mevkiye en az iki isim dahil etmek istiyor. Bu doğrultuda 4 oyuncu öne çıkıyor. Bunlar boşta olan , Romalı , 'dan ve G.Birliği'nden ...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper harekatı başladı! Medhi Benatia, Juan Jesus, Awaziem, Porteous, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Benatia bonservisi olmaması nedeniyle listeye alınsa da oyuncunun yaşı (34) transferi soru işareti haline getiriyor. Yönetim, 'da istediği şansı alamayan (30) ile de temaslarını sürdürüyor. Kulübü ile sözleşme yenilemeyen Jesus'a 1.5 milyon euro imza parası, 1 milyon euro da maaş teklif edildiği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper harekatı başladı! Medhi Benatia, Juan Jesus, Awaziem, Porteous, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Yerli isimler ve konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncularla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Abdülkerim için bu hafta 'la görüşüp el sıkışması ön görülüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper harekatı başladı! Medhi Benatia, Juan Jesus, Awaziem, Porteous, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

Küme düşen G.Birliği'nden ayrılmak isteyen 'ya ise 'bonservisini al gel' çağrısı yapıldığı belirtilirken, oyuncunun kulübüyle ipleri koparması bekleniyor. 22 yaşındaki Arda'yı geleceğe yatırım olarak da düşünen , gelecekte oyuncudan kar etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı kulüp, bu 4 adaydan 2'siyle kesin olarak anlaşacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper harekatı başladı! Medhi Benatia, Juan Jesus, Awaziem, Porteous, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

PEKİ YA AWAZIEM?

'ın bir süredir yakından ilgilendiği 'i imza aşamasına getirdiği belirtilirken, dün ise tam tersi bir iddia duyuldu. 24 yaşındaki oyuncunun kulübü 'nun Awaziem'i 5 milyon euro karşılığında geçen sezon kiralık olarak forma giydiği 'ya sattığı ileri sürüldü. Fakat bir yandan da Portekiz basını, Beşiktaş ısrarlarına devam ederek oyuncunun 4.4 milyon euro karşılığı siyahbeyazlılara geleceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper harekatı başladı! Medhi Benatia, Juan Jesus, Awaziem, Porteous, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ...

BİR DE PORTEOUS!

İskoçların hedefi G.Saray ile 'ın birbirine kırdırarak fiyat artırmak... Daha önce Hibs'te forma giyen Ryan 'u, Galatasaray'a yazan İskoç basını, 22 yaşındaki İskoç stoperi dün de Beşiktaş'a münasip gördü. "Hibs'in yıldızı için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da yarışa katıldı" denildi. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal teklifini yaptı! Transferde Josef detayı Kartal teklifini yaptı! Transferde Josef detayı
İstanbul devi transferi bitirdi! İşte alacağı ücret... İstanbul devi transferi bitirdi! İşte alacağı ücret...
Beşiktaş fiyat yükseltti! İşte yeni Rosier teklifi Beşiktaş fiyat yükseltti! İşte yeni Rosier teklifi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör