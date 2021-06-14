Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı elde eden Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olmasıyla forvette büyük bir açığı oluşan Kartal'da öncelil forvete verildi. Ancak orta saha ve defans hattına da takviyeler yapılacak. Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga gibi isimler listeye eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler... (BJK haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
ARDA KIZILDAĞ
Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Arda Kızıldağ için devrede olan Kartal, Arda'dan bonservis problemini çözmesini talep etti. Oyuncu da Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.
ABDÜLKERİM BARDAKÇI
Konyaspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal, takas veya uygun bir bedel karşılığında Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmaya hazır.
ALEXANDRU MAXIM
Gaziantep FK forması ile iyi bir performans sergileyen Alexandru Maxim Beşiktaş'ın gündemine geldi. Milliyet'in haberine göre 1 yıl sözleşmesi kalan Maxim için girişimler başladı.
BRITT ASSOMBALONGA
Middlesbrough forması giyen ve sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.
CHIDOZIE AWAZIEM
Gelecek sezon her pozisyonda alternatif bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Chidozie Awaziem ile ilgileniyordu. Beşiktaş futbolcu ve kulübüyle anlaşamaya vardı. Awaziem'e 800 bin euro, kulübüne de kiralama bedeli olarak 600 bin euro verileceği belirtildi.
FERNANDO LUCAS MARTINS
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi Beijing Guoan forma giyen Fernando Lucas Martins Beşiktaş'ın radarına girdi.
ANDREAS CORNALIUS
Son iki sezonunu Parma'da geçiren Cornelius için Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da devreye girdi. Sergen Yalçın'ın olumlu rapor vermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin de vakit kaybetmeden teklif hazırlıklarına başladı.
DIEGO COSTA
Aboubakar'dan doğan forvet açığını Diego Costa ile kapatmak isteyen Kartal, 3.5 milyon euro yıllık ücret talebi olan Costa için 2.5 milyon euro ön görüyor. Costa'nın indirim yapması halinde transfere kesin gözüyle bakılıyor.
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