14 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı elde eden Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olmasıyla forvette büyük bir açığı oluşan Kartal'da öncelil forvete verildi. Ancak orta saha ve defans hattına da takviyeler yapılacak. Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga gibi isimler listeye eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

ARDA KIZILDAĞ

'nin başarılı futbolcusu için devrede olan Kartal, Arda'dan bonservis problemini çözmesini talep etti. Oyuncu da 'a transfer olmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

ABDÜLKERİM BARDAKÇI

'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken 'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kartal, takas veya uygun bir bedel karşılığında Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

ALEXANDRU MAXIM

Gaziantep FK forması ile iyi bir performans sergileyen Alexandru Maxim 'ın gündemine geldi. Milliyet'in haberine göre 1 yıl sözleşmesi kalan Maxim için girişimler başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

BRITT ASSOMBALONGA

Middlesbrough forması giyen ve sözleşmesi sona eren Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga, menajeri tarafından 'a önerildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

CHIDOZIE AWAZIEM

Gelecek sezon her pozisyonda alternatif bir kadro kurmak isteyen , ile ilgileniyordu. Beşiktaş futbolcu ve kulübüyle anlaşamaya vardı. Awaziem'e 800 bin euro, kulübüne de kiralama bedeli olarak 600 bin euro verileceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

FERNANDO LUCAS MARTINS

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Kartal'da orta saha arayışları da sürüyor. Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda oynayan ve şuan Çin ekibi Beijing Guoan forma giyen Fernando Lucas Martins 'ın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

ANDREAS CORNALIUS

Son iki sezonunu Parma'da geçiren için Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından da devreye girdi. 'ın olumlu rapor vermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin de vakit kaybetmeden teklif hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chidozie Awaziem, Diego Costa, Cornelius ve Britt Assombalonga...

DIEGO COSTA

Aboubakar'dan doğan forvet açığını ile kapatmak isteyen Kartal, 3.5 milyon euro yıllık ücret talebi olan Costa için 2.5 milyon euro ön görüyor. Costa'nın indirim yapması halinde transfere kesin gözüyle bakılıyor.

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