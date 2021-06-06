Son dakika spor haberi: İtalya'dan flaş Edin Dzeko iddiası! Beşiktaş...
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, bir süredir dünya yıldızı forvet Edin Dzeko'yu listesinde bulunduruyor. İtalyan basınından da flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan Beşiktaş, önümüdeki sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil edecek. Organizasyona iddialı bir kadroyla dahil olmak isteyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, takıma önemli bir golcü kazandırmak istiyor. Bu listede yer alan isimlerden biri de Boşnak futbolcu Edin Dzeko...
Roma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Il Messaggero'da yer alan habere göre yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan maaşı nedeniyle Roma'daki geleceği belirsiz olan Dzeko'ya Beşiktaş talip oldu.
Haberde yıldız futbolcunun, maaşında indirime gitmeyi kabul etmemesi halinde anlaşma sağlamanın imkansız olduğunun altı çizilirken, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Los Angeles Galaxy'nin de bulunduğu ifade ediliyor.
Tatilini Türkiye'de geçiren Boşnak futbolcu, dün de Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Arda Turan'la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Bu sezon Serie A'da 27 maça çıkan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 13 gol atarken 5 kez de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig