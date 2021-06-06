Roma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Il Messaggero'da yer alan habere göre yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan maaşı nedeniyle Roma'daki geleceği belirsiz olan Dzeko'ya Beşiktaş talip oldu.