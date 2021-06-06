07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: İtalya'dan flaş Edin Dzeko iddiası! Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans göstermek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, bir süredir dünya yıldızı forvet Edin Dzeko'yu listesinde bulunduruyor. İtalyan basınından da flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: İtalya'dan flaş Edin Dzeko iddiası! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

Hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan , önümüdeki sezon Türkiye'yi gruplarında temsil edecek. Organizasyona iddialı bir kadroyla dahil olmak isteyen siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberi: İtalya'dan flaş Edin Dzeko iddiası! Beşiktaş...

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimi, takıma önemli bir golcü kazandırmak istiyor. Bu listede yer alan isimlerden biri de Boşnak futbolcu Edin Dzeko...

Son dakika spor haberi: İtalya'dan flaş Edin Dzeko iddiası! Beşiktaş...

ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. basınından 'da yer alan habere göre yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan maaşı nedeniyle Roma'daki geleceği belirsiz olan Dzeko'ya talip oldu.

Son dakika spor haberi: İtalya'dan flaş Edin Dzeko iddiası! Beşiktaş...

Haberde yıldız futbolcunun, maaşında indirime gitmeyi kabul etmemesi halinde anlaşma sağlamanın imkansız olduğunun altı çizilirken, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında 'nin de bulunduğu ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: İtalya'dan flaş Edin Dzeko iddiası! Beşiktaş...

Tatilini Türkiye'de geçiren Boşnak futbolcu, dün de 'la sözleşmesi sona eren 'la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Bu sezon 'da 27 maça çıkan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 13 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

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