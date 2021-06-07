07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'in Beşiktaş aşkı!

Rosier'in Beşiktaş aşkı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'ta göstermiş olduğu performans ile şampiyonlukta büyük bir paya sahip olan siyah-beyazlı takıma ait olduğunu yapmış olduğu her paylaşımda gösteriyor. ()

'ta kiralık sözleşmesi sona eren Rosier, gönlünden kartal olduğunu her fırsatta gösteriyor. Fotomaç'ın haberine göre, tecrübeli sağ bek, kartal pençesi yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor. Hatta taraftarlardan gelen Beşiktaş paylaşımlarını eklemeyi de ihmal etmiyor.
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