07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'in Beşiktaş aşkı!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performans ile şampiyonlukta büyük bir paya sahip olan Valentin Rosier siyah-beyazlı takıma ait olduğunu yapmış olduğu her paylaşımda gösteriyor. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Rosier, gönlünden kartal olduğunu her fırsatta gösteriyor. Fotomaç'ın haberine göre, tecrübeli sağ bek, kartal pençesi yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor. Hatta taraftarlardan gelen Beşiktaş paylaşımlarını eklemeyi de ihmal etmiyor.
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