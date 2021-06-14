Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Britt Assombalonga'ya önerildi!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için transfer girişimlerinde devam ediyor. Siyah-beyazlılara, İngiltere Championship ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga önerildi. (BJK spor haberleri)
Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kaldırarak tamamlayan Beşiktaş, iki kupalı dönemin ardından yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adamla 1 yıllık kontrat imzalayacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını hızlandırmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a imza atmasıyla birlikte forvet bölgesinde büyük bir eksiklik oluşan siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş için son olarak İngiltere Championship ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga, önerildi.
Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren Assombalonga, bu sezon Middlesbrough formasıyla 32 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü oyuncu, 2011 yılında başladığı kariyerinde toplamda 346 maça çıktı ve 131 gol, 18 asistle oynadı.
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