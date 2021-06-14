14 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Britt Assombalonga'ya önerildi!

Kartal'a forvet önerisi! Bonservisi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika spor haberi: yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için transfer girişimlerinde devam ediyor. Siyah-beyazlılara,  Championship ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan  forvet oyuncusu Britt Assombalonga önerildi. ( haberleri)

yönetiminde 2020-2021 sezonunu ve 'nı kaldırarak tamamlayan , iki kupalı dönemin ardından yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adamla 1 yıllık kontrat imzalayacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını hızlandırmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı bulunan 'ın 'a imza atmasıyla birlikte forvet bölgesinde büyük bir eksiklik oluşan siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş için son olarak ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan forvet oyuncusu Britt Assombalonga, önerildi.

Kariyerinin tamamını 'de geçiren Assombalonga, bu sezon formasıyla 32 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü oyuncu, yılında başladığı kariyerinde toplamda 346 maça çıktı ve 131 gol, 18 asistle oynadı.

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