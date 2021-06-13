13 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Luuk de Jong'dan vazgeçti

Beşiktaş Luuk de Jong'dan vazgeçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

'nın forveti Luuk de Jong'u yazan Hollanda basını bu kez işi zora soktu. Voetbal Premieur sitesi, 30 yaşındaki oyuncunun şartlarının Beşiktaş'a ağır geldiğini yazdı. Transferde 'nin tek başına kaldığı ifade edildi.

'nın forveti Luuk de Jong'u yazan Hollanda basını bu kez işi zora soktu. Voetbal Premieur sitesi, 30 yaşındaki oyuncunun şartlarının Beşiktaş'a ağır geldiğini yazdı. Transferde 'nin tek başına kaldığı ifade edildi.

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