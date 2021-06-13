Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Luuk de Jong'dan vazgeçti

Sevilla'nın forveti Luuk de Jong'u Beşiktaş yazan Hollanda basını bu kez işi zora soktu. Voetbal Premieur sitesi, 30 yaşındaki oyuncunun şartlarının Beşiktaş'a ağır geldiğini yazdı. Transferde PSV'nin tek başına kaldığı ifade edildi.

Sevilla'nın forveti Luuk de Jong'u Beşiktaş yazan Hollanda basını bu kez işi zora soktu. Voetbal Premieur sitesi, 30 yaşındaki oyuncunun şartlarının Beşiktaş'a ağır geldiğini yazdı. Transferde PSV'nin tek başına kaldığı ifade edildi.

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