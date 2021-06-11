11 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Taraftarlardan Teemu Pukki'ye çağrı! "Come to Beşiktaş"

Yeni forvete Come to Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

'ta golcü arayışları sürüyor. , 'ın da ayrılmasının üzerine yeni sezona yeni bir forvetle başlayacak. Transferde gündeme gelen isimlerden birisi de . Siyah beyazlı taraftarlar Finlandiyalı golcüye çağrıda bulundu. Yıldız futbolcuya "" mesajları yağdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın sözleşme yenilememesi ile birlikte golcü arayışına başlayan 'ta taraftarlar transferde adı geçen 'ye "" mesajları yağdırmaya başladı.

31 yaşındaki golcü ismin Instagram sayfasındaki bir çok paylaşımına hücum eden siyah beyazlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" mesajlarını gönderdi. Birden çok paylaşımına mesaj atan taraftarlar golcü ismi takımlarında görmek istediklerini böylelikle dile getirmiş oldu.

Geçen sezonu ' şampiyonluk yaşayan 'te 42 maça çıkan Teemu Pukki, 26 gol atarak sezonun en golcü 3. ismi olmuştu. 31 yaşındaki Finlandiyalı ayrıca 4 asistle de takımına katkı vermişti.

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