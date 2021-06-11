Son dakika transfer haberi: Taraftarlardan Teemu Pukki'ye çağrı! "Come to Beşiktaş"
Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın da ayrılmasının üzerine yeni sezona yeni bir forvetle başlayacak. Transferde gündeme gelen isimlerden birisi de Teemu Pukki. Siyah beyazlı taraftarlar Finlandiyalı golcüye çağrıda bulundu. Yıldız futbolcuya "Come to Beşiktaş" mesajları yağdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Vincent Aboubakar'ın sözleşme yenilememesi ile birlikte golcü arayışına başlayan Beşiktaş'ta taraftarlar transferde adı geçen Teemu Pukki'ye "Come to Beşiktaş" mesajları yağdırmaya başladı.
31 yaşındaki golcü ismin Instagram sayfasındaki bir çok paylaşımına hücum eden siyah beyazlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" mesajlarını gönderdi. Birden çok paylaşımına mesaj atan taraftarlar golcü ismi takımlarında görmek istediklerini böylelikle dile getirmiş oldu.
Geçen sezonu Championship'te şampiyonluk yaşayan Norwich'te 42 maça çıkan Teemu Pukki, 26 gol atarak sezonun en golcü 3. ismi olmuştu. 31 yaşındaki Finlandiyalı ayrıca 4 asistle de takımına katkı vermişti.
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