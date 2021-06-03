03 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'den sonra bir Cezayirli daha! Nabil Bentaleb harekatı

Beşiktaş'a bir Cezayirli daha!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

ve 'nı alarak ikide yapan 'ta, yeni sezon transfer çalışmaları başladı. , 'den sonra bir Cezayirli yıldızı daha gündemine aldı. Siyah beyazlıların, 'te sezonu tamamlayan için devreye girdiği ve transferin yakın zamanda biteceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'te sezonu tamamlayan; 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 'ın yeniden devreye girdiği ve transferin çok yakın bir zamanda biteceği ifade edildi.

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda 'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar birçok ismi gündemine aldı.

Fotomaç'ın haberine göre, Yeni sezonda da kupa kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sıklaştırdı. basını da siyah-beyazlı kulübün listesindeki ismi açıkladı ve 'in transferin bitmek üzere olduğunu iddia etti. Beşiktaş'ta daha önce de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edilirken, haberde transferin yakın zamanda biteceği de yazıldı. 'dan düşen 04 takımında sezonu tamamlayan Cezayirli futbolcunun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Serbest kalacak Bentaleb'in transfermarkt verilerine göre yaklaşık 2 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.

Nabil Bentaleb, 30 maçta forma şansı buldu. 2014'ten bu yana milli takımda görev yapan Bentaleb, bu periyotta 5 gol atmayı başardı.

Bentaleb, Schalke formasıyla toplam 107 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 19 kez havalandıran Bentaleb, 9 da asist yaparken; toplamda 28 gole etki etti.

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