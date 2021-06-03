Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'den sonra bir Cezayirli daha! Nabil Bentaleb harekatı
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak ikide yapan Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Kartal, Rachid Ghezzal'den sonra bir Cezayirli yıldızı daha gündemine aldı. Siyah beyazlıların, Schalke 04'te sezonu tamamlayan Nabil Bentaleb için devreye girdiği ve transferin yakın zamanda biteceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Schalke 04'te sezonu tamamlayan; 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın yeniden devreye girdiği ve transferin çok yakın bir zamanda biteceği ifade edildi.
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar birçok ismi gündemine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre, Yeni sezonda da kupa kaldırmak isteyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sıklaştırdı. Cezayir basını da siyah-beyazlı kulübün listesindeki ismi açıkladı ve Nabil Bentaleb'in transferin bitmek üzere olduğunu iddia etti. Beşiktaş'ta daha önce de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Beşiktaş'ın tekrar devreye girdiği iddia edilirken, haberde transferin yakın zamanda biteceği de yazıldı. Almanya Bundesliga'dan düşen Schalke 04 takımında sezonu tamamlayan Cezayirli futbolcunun 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Serbest kalacak Bentaleb'in transfermarkt verilerine göre yaklaşık 2 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
Nabil Bentaleb, Cezayir Milli takımında 30 maçta forma şansı buldu. 2014'ten bu yana milli takımda görev yapan Bentaleb, bu periyotta 5 gol atmayı başardı.
Bentaleb, Schalke formasıyla toplam 107 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 19 kez havalandıran Bentaleb, 9 da asist yaparken; toplamda 28 gole etki etti.
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