Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...
Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Larin'in geleceği henüz belirsizliğini korurken, Aboubakar takımdan ayrıldı. Cenk Tosun'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle birlikte Beşiktaş'ta forvet, stoper, orta saha pozisyonları için arayışlara başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kartal'da gündeme Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidalgibi isimler de geldi.. Öte yandan Rosier ve Ghezzal'in durumları da belirsiliğini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
RACHID GHEZZAL
Siyah beyazlı ekip, Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Leicester City, Beşiktaş'tan yıllık ücretinin tamamını karşılamasını istedi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadı ancak önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulacak.
VALENTINE ROSIER
Beşiktaş'a transfer olabilmek için direnen Valentine Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş 4 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarttı. Oyuncunun maaşı da bonuslarlar 1.4 milyon euro olacak.
GEDSON FERNANDES
Mensah'tan memnun kalmayan ve opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in peşinde. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu transfer hakkında, "Fernandes gündemimizde yok ancak bu olmayacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.
SALİH ÖZCAN
Beşiktaş'ın uzun zamandır ilgilendiği isimler arasında yer alan Salih Özcan, kariyerine Almanya'da devam edebilir. Bild'in hanerine göre Beşiktaş'ın çok istediği oyuncuya bazı Bundesliga ekiplerinden teklif olduğu ifade edildi. Köln futbolcuyla sözleşme yenilemek istiyor.
ARTURO VIDAL
Inter'den ayrılma aşamasına gelen Arturo Vidal için Beşiktaş devreye girdi. Deneyimli futbolcu, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor ve seçenekler arasına aldı. Şampiyonlar Ligi faktörü Vidal'in kararında etkili olacak.
JUAN JESUS
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ilgilendiği ancak Roma'da kariyerine devam eden Juan Jesus, sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Çizme basını, 30 yaşındaki solak stoper için siyah-beyazlıların devreye girdiğini yazdı.
MEHDI BENATIA
İspanyol basını, Al Duhail'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper Medhi Benatia ile ilgilendiğini iddia etti. Kartal, futbolcu ve menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.
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