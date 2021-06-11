11 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Larin'in geleceği henüz belirsizliğini korurken, Aboubakar takımdan ayrıldı. Cenk Tosun'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle birlikte Beşiktaş'ta forvet, stoper, orta saha pozisyonları için arayışlara başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kartal'da gündeme Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidalgibi isimler de geldi.. Öte yandan Rosier ve Ghezzal'in durumları da belirsiliğini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

RACHID GHEZZAL

Siyah beyazlı ekip, için ile görüşmelerini sürdürüyor. Leicester City, 'tan yıllık ücretinin tamamını karşılamasını istedi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadı ancak önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

VALENTINE ROSIER

'a transfer olabilmek için direnen için Sporting Lisbon ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş 4 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarttı. Oyuncunun maaşı da bonuslarlar 1.4 milyon euro olacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

GEDSON FERNANDES

Mensah'tan memnun kalmayan ve opsiyonunu kullanmayacak olan , Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in peşinde. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu transfer hakkında, "Fernandes gündemimizde yok ancak bu olmayacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

SALİH ÖZCAN

'ın uzun zamandır ilgilendiği isimler arasında yer alan Salih Özcan, kariyerine Almanya'da devam edebilir. Bild'in hanerine göre Beşiktaş'ın çok istediği oyuncuya bazı Bundesliga ekiplerinden teklif olduğu ifade edildi. Köln futbolcuyla sözleşme yenilemek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

ARTURO VIDAL

Inter'den ayrılma aşamasına gelen için devreye girdi. Deneyimli futbolcu, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakıyor ve seçenekler arasına aldı. Şampiyonlar Ligi faktörü Vidal'in kararında etkili olacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

JUAN JESUS

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ilgilendiği ancak Roma'da kariyerine devam eden , sözleşmesi sona erdi ve serbest kaldı. Çizme basını, 30 yaşındaki solak için siyah-beyazlıların devreye girdiğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Mehdi Benatia, Juan Jesus, Arturo Vidal... | BJK haberleri...

MEHDI BENATIA

İspanyol basını, Al Duhail'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı Medhi Benatia ile ilgilendiğini iddia etti. Kartal, futbolcu ve menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.

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