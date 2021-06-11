11 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan resmi Okan Buruk yalanlaması! Görüşme...

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması! Görüşme...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2021

yöneticisi Erdal Torunoğulları'ndan flaş bir açıklama geldi. Torunoğulları, 'la anlaşma zemini olamaması durumunda, teknik direktör 'la görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ile görüşme halinde olan 'ın 'la ilgilendiği iddiası gündeme gibi düşerken Erdal Torunoğulları'ndan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Okan Buruk'la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir. Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'ın hedefindeki yıldızda flaş gelişme! Transfer... Kartal'ın hedefindeki yıldızda flaş gelişme! Transfer...
Beşiktaş'tan Vida'ya rest! Ya feda ya veda Beşiktaş'tan Vida'ya rest! "Ya feda ya veda"
Gözler Ersin'e çevrildi! İşte Kartal'ın istediği rakam... Gözler Ersin'e çevrildi! İşte Kartal'ın istediği rakam...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör