Beşiktaş'tan resmi Okan Buruk yalanlaması! Görüşme...

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'ndan flaş bir açıklama geldi. Torunoğulları, Sergen Yalçın'la anlaşma zemini olamaması durumunda, teknik direktör Okan Buruk'la görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sergen Yalçın ile görüşme halinde olan Beşiktaş'ın Okan Buruk'la ilgilendiği iddiası gündeme gibi düşerken Erdal Torunoğulları'ndan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Okan Buruk'la görüştüğüme dair yapılan haberler tamamen gerçeklikten uzak, kasıtlı ve maksatı beni yıpratmaya yöneliktir. Okan Burak ile şimdiye kadar tek bir görüşmem bile olmamıştır. Hatta telefonla bile 1 kere konuşmadık. Yapılan bu haberlerin amacı bellidir." ifadelerini kullandı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ