Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'a 10 numara Sambacı! Alex Teixeira...

Fotomaç'ın haberine göre santrfor dışında 10 numara arayışlarını da sürdüren siyahbeyazlılarda gündeme daha önce Shakhtar Donetsk'ten, Çin ekibi JS Suning'e 50 milyon euro'ya transfer olan ve son olarak Jiangsu'da görev yapan ve sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Teixeria gelmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Kara Kartal, bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız ile görüşmelere yeniden başladı. Teknik heyet de bu transfer için olumlu görüş bildirdi.

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