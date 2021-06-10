10 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'a 10 numara Sambacı! Alex Teixeira...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yeni sezon öncesi 10 numara transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Çin ekibi Jiangsu forması giyen Alex Teixera için tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte transferde son detaylar... (BJK spor haberleri)

Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'a 10 numara Sambacı! Alex Teixeira...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Siyahbeyazlılarda gündeme gelen yeni isim ekibi 'da görev yapan, sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeira oldu. Bonservisi elinde olan Teixeira için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdürüyor. SiyahBeyazlılar'ın teknik ekibi, Teixeira'nın, etkisi yaratacağını düşünüyor.

Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'a 10 numara Sambacı! Alex Teixeira...

Fotomaç'ın haberine göre santrfor dışında 10 numara arayışlarını da sürdüren siyahbeyazlılarda gündeme daha önce 'ten, ekibi 'e 50 milyon euro'ya transfer olan ve son olarak 'da görev yapan ve sezonun ikinci yarısından beri boşta olan gelmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda , bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız ile görüşmelere yeniden başladı. Teknik heyet de bu transfer için olumlu görüş bildirdi.

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