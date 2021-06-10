10 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta forvete çifte aday! Diego Costa ve Ahmed Hassan...

Kartal'da forvete çifte aday!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'ta Aboubakar'ın resmen ayrılığının ardından gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar bu doğrultuya göre gündemine ve 'ı aldı. İşte son gelişmeler... ()

Önceki gün 'a imza atan Aboubakar'ın gidişiyle 'ın istediği tarzda santrforu kalmayan siyah beyazlılar, artık iki santrfor transferi yapacak. Fotomaç'ın haberine göre oldukça geniş bir listeye sahip olan yönetim birçok golcüyle temaslara başladı bile. Santrfor için ve isimleri ve basınında öne çıkan haberler olarak gündemde yer alıyor. Siyah-beyazlılar geçmiş yıllarda santrfor transferlerini genelde transferin son günlerinde gerçekleştirmişti.




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