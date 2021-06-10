10 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta forvete çifte aday! Diego Costa ve Ahmed Hassan...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın resmen ayrılığının ardından gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar bu doğrultuya göre gündemine Diego Costa ve Ahmed Hassan'ı aldı. İşte son gelişmeler... (BJK spor haberleri)
Önceki gün Al Nassr'a imza atan Aboubakar'ın gidişiyle Sergen Yalçın'ın istediği tarzda santrforu kalmayan siyah beyazlılar, artık iki santrfor transferi yapacak. Fotomaç'ın haberine göre oldukça geniş bir listeye sahip olan yönetim birçok golcüyle temaslara başladı bile. Santrfor için Diego Costa ve Ahmed Hassan isimleri İspanya ve Mısır basınında öne çıkan haberler olarak gündemde yer alıyor. Siyah-beyazlılar geçmiş yıllarda santrfor transferlerini genelde transferin son günlerinde gerçekleştirmişti.
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