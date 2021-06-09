Son dakika transfer haberi: Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson Fernandes yanıtı!
Transferde adı Beşiktaş'la geçen eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'ten siyah-beyazlılara sevindirici haber geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre; genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benfica, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Gedson'u Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transferde adı Beşiktaş'la anılan eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'ten siyah-beyazlılara müjde geldi. Gösterdiği performansla Türkiye'de kendisine bir hayran kitlesi yarattığı iddia edilen Portekizli oyuncu için Record gazetesindeki haberde, "Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş'ta Gedson'un göstereceği performans, Benfica'nın hayalini kurduğu rakamın bir kısmını kasaya sokabilir. O yüzden Benfica yönetimi Gedson'u daha iyi bir teklif gelmezse Beşiktaş'a kiralamayı fırsat olarak görüyor" ifadelerini kullandı.
DEVLER LİGİ CAZİBESİ
Fotomaç'ta yer alan habere göre, ülke basınında son günlerde Gedson Fernandes ile ilgili haberlere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor, Buna göre 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakıp Benfica yönetimine "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için Türkiye iyi bir alternatif" dediği ileri sürüldü. Haberlerde genç oyuncu Gedson'un bu tavrında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kritik rol oynadığı belirtildi.
MENSAH'IN ALTERNATİFİ
Sarı-kırmızılıların yeni sezonda düşünmediği için gönderdiği Gedson için Sergen Yalçın'ın olumlu raporu siyahbeyazlıları harekete geçirdi. Yalçın genç oyuncuyu, Mensah'ın yerine 8 numarada kullanmak istiyor.
Geçen sezon G.Saray formasıyla 18 resmi maçta 1 gol atan, 3 de asist yapan Gedson Fernandes; Benfica A takımında 59 karşılaşmada şans buldu, 3 gol attı, 7 asist yaptı, 10 gole direkt katkı sağladı.
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