09 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson Fernandes yanıtı!

Transferde adı Beşiktaş'la geçen eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'ten siyah-beyazlılara sevindirici haber geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre; genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benfica, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Gedson'u Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson Fernandes yanıtı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Transferde adı 'la anılan eski Galatasaraylı 'ten siyah-beyazlılara müjde geldi. Gösterdiği performansla 'de kendisine bir hayran kitlesi yarattığı iddia edilen Portekizli oyuncu için gazetesindeki haberde, "'nde yer alacak Beşiktaş'ta Gedson'un göstereceği performans, 'nın hayalini kurduğu rakamın bir kısmını kasaya sokabilir. O yüzden Benfica yönetimi Gedson'u daha iyi bir teklif gelmezse Beşiktaş'a kiralamayı fırsat olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson Fernandes yanıtı!

DEVLER LİGİ CAZİBESİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre, ülke basınında son günlerde ile ilgili haberlere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor, Buna göre 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakıp yönetimine "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için iyi bir alternatif" dediği ileri sürüldü. Haberlerde genç oyuncu Gedson'un bu tavrında 'ın 'nde mücadele edecek olmasının kritik rol oynadığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson Fernandes yanıtı!

TAKTİK&TEKNİK OLARAK BÜYÜDÜM
Gedson, de verdiği röportajda, "Ben ve G.Saray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm, insan olarak da olgunlaştım. Gelecek sezon nerede oynayacağımı şu anda bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson Fernandes yanıtı!

MENSAH'IN ALTERNATİFİ
Sarı-kırmızılıların yeni sezonda düşünmediği için gönderdiği Gedson için 'ın olumlu raporu siyahbeyazlıları harekete geçirdi. Yalçın genç oyuncuyu, 'ın yerine 8 numarada kullanmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Benfica'dan Beşiktaş'a sevindiren Gedson Fernandes yanıtı!

Geçen sezon G.Saray formasıyla 18 resmi maçta 1 gol atan, 3 de asist yapan ; A takımında 59 karşılaşmada şans buldu, 3 gol attı, 7 asist yaptı, 10 gole direkt katkı sağladı.

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