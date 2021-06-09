DEVLER LİGİ CAZİBESİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre, ülke basınında son günlerde Gedson Fernandes ile ilgili haberlere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor, Buna göre 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakıp Benfica yönetimine "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için Türkiye iyi bir alternatif" dediği ileri sürüldü. Haberlerde genç oyuncu Gedson'un bu tavrında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kritik rol oynadığı belirtildi.