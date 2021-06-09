09 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

Beşiktaş, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi de verecek olmasından dolayı öncelikle hücum hattına takviye arayışlarına devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki son isim ise Stevan Jovetic... Kartal, Karadağlı forvet için Fenerbahçe ileyarış halinde. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan 'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Fotmaç'ta yer alan habere göre, öncelikle hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak olarak 'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

'un haberine göre ekiplerinden , oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Jovetic'in seçimi adına yüksek maaş ve Avrupa kupalarında mücadelenin öncelik teşkil ettiği belirtilirken, İspanyol basınına göre bu anlamda 3 takımın ismi öne çıkıyor. , ve ekibi 'in transferde avantajlı oldukları ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

Kariyerinde , , , Inter, gibi önemli ekiplerin formalarını giyen Jovetic; 2017'de de 10.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ekibi 'ya transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!

33 MAÇTA 7 GOL, 1 ASİST
Geçtiğimiz sezon formasıyla 33 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu ; 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 'nın da kaptanlığını yapan ve milli takım forması altında çıktığı 55 maçta 27 gol atmayı başaran Jovetic, kulüp kariyerinde en fazla golü 134 maçta forma giydiği 'da kaydetti. Karadağlı yıldız 40 gol atarken, 21 de asist yaptı.

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