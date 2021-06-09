Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ile Fenerbahçe Stevan Jovetic için kapışıyor!
Beşiktaş, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi de verecek olmasından dolayı öncelikle hücum hattına takviye arayışlarına devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki son isim ise Stevan Jovetic... Kartal, Karadağlı forvet için Fenerbahçe ileyarış halinde. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Fotmaç'ta yer alan habere göre, öncelikle hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak olarak Stevan Jovetic'i gündemine aldı.
La Razon'un haberine göre İspanyol ekiplerinden Granada, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Jovetic'in seçimi adına yüksek maaş ve Avrupa kupalarında mücadelenin öncelik teşkil ettiği belirtilirken, İspanyol basınına göre bu anlamda 3 takımın ismi öne çıkıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fransız ekibi Nice'in transferde avantajlı oldukları ifade edildi.
Kariyerinde Partizan, Fiorentina, Manchester City, Inter, Sevilla gibi önemli ekiplerin formalarını giyen Jovetic; 2017'de de 10.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Monaco'ya transfer olmuştu.
33 MAÇTA 7 GOL, 1 ASİST
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 33 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu Stevan Jovetic; 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Karadağ Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan ve milli takım forması altında çıktığı 55 maçta 27 gol atmayı başaran Jovetic, kulüp kariyerinde en fazla golü 134 maçta forma giydiği Fiorentina'da kaydetti. Karadağlı yıldız 40 gol atarken, 21 de asist yaptı.
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