Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Fotmaç'ta yer alan habere göre, öncelikle hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, son olarak olarak Stevan Jovetic'i gündemine aldı.