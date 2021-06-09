09 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Marko Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın transfer gündemİnde Hırvat sol kanat oyuncusu Marko Livaja var. Yönetici Erdal Torunoğluları, Hırvat sol kanat ile bir görüşme gerçekleştirirken, Livaja'nın siyah beyazlı ekibin ilgisinden memnun olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta oynamayı çok isteyen Livaja, Kara Kartal'a istediği ücreti de iletti. (BJK transfer haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Marko Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. -Beyazlı ekibin listesinde yer alan isimlerden birisi de forması giyen .

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Marko Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

YILLIK 1.7 MİLYON EURO İSTEDİ

beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de 'nın yaptığı öğrenildi. Görüşmede Livaja, siyah beyazlı ekibin ilgisinden memnun olduğunu belirtti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Marko Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

27 yaşındaki sol kanat, 'tan makul bir teklif gelmesi durumunda anlaşabileceklerini ifade etti. Ortacizgi.com'un haberine göre, bonservisi elinde olan Hırvat kanat oyuncusu Beşiktaş'tan yıllık net 1.7 milyon Euro maaş talep etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Marko Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...

21 GOLE DİREKT KATKI VERDİ…

Geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen 12 gol atıp, 9 asist yaptı. 1.82 boyundaki Hırvat oyuncu daha önce , , ve Inter gibi takımların formasını giydi.

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