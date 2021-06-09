Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Marko Livaja ile görüştü! İşte istediği ücret...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın transfer gündemİnde Hırvat sol kanat oyuncusu Marko Livaja var. Yönetici Erdal Torunoğluları, Hırvat sol kanat ile bir görüşme gerçekleştirirken, Livaja'nın siyah beyazlı ekibin ilgisinden memnun olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta oynamayı çok isteyen Livaja, Kara Kartal'a istediği ücreti de iletti. (BJK transfer haberleri)
Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekibin listesinde yer alan isimlerden birisi de Hajduk Split forması giyen Marko Livaja.
YILLIK 1.7 MİLYON EURO İSTEDİ
Siyah beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de Erdal Torunoğulları'nın yaptığı öğrenildi. Görüşmede Livaja, siyah beyazlı ekibin ilgisinden memnun olduğunu belirtti.
27 yaşındaki sol kanat, Beşiktaş'tan makul bir teklif gelmesi durumunda anlaşabileceklerini ifade etti. Ortacizgi.com'un haberine göre, bonservisi elinde olan Hırvat kanat oyuncusu Beşiktaş'tan yıllık net 1.7 milyon Euro maaş talep etti.
21 GOLE DİREKT KATKI VERDİ…
Geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen Marko Livaja 12 gol atıp, 9 asist yaptı. 1.82 boyundaki Hırvat oyuncu daha önce Atalanta, Rubin Kazan, Empoli ve Inter gibi takımların formasını giydi.
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