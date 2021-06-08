Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Transfere büyük önem veren Sergen Yalçın, özellikle kanat, orta saha ve forvete transfer bekliyor. Beşiktaş'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi. Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Salih Uçan gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar... (Beşiktaş BJK spor haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
VALENTINE ROSIER
Beşiktaş'ın bu sezon en istikrarlı yıldızlarından Valentine Rosier, Sporting Lisbon'a baskı uygulamaya devam ediyor. Fransız yıldız için Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya, Sporting'e 5 milyon Euro üzerinde teklif yaptı. Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istediğini iletti.
RACHID GHEZZAL
Siyah Beyazlı taraftarların en çok transfer edilmesini istediği futbolculardan biri de Rachid Ghezzal. Geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." dedi.
SALİH UÇAN
Siyah beyazlı ekip, Salih Uçan ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzalar için eşiktaş, transfer sezonunun açılış tarihi olan 10 Haziran'dan itibaren resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.
BURAK KAPACAK
Bursaspor'un yıldızı Burak Kapacak için birçok kulüp devrede. Beşiktaş da oyuncuyla yakından ilgileniyor. Siyah beyazlı ekip, Devler Ligi faktörüyle Burak'ı ikna etmeyi planlıyor.
SERDAR DURSUN
Almanya Bundesliga 2'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar Dursun Türkiye'den teklif aldığını itiraf etti. Beşiktaş, yıldız futbolcu ile temaslarını sürdürüyor.
NICO GAITAN
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta forvet ve 10 numara pozisyonlarına öncelik verildi. Kartal Arjantinli yıldız Nico Gaitan'ın peşine düştü.
KOLO MUANI
Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.
TEEMU PUKKI
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın bu pozisyonda alternatifleri oldukça fazla. İngiltere Premier Lig ekiplerindne Norwich City forması giyen Teemu Pukki listeye giriş yaptı. Pukki, geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıdı.
DIEGO COSTA
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Diego Costa'nın menajeri müjdeyi verdi. "Beşiktaş yöneticileri birkaç gün içerisinde resmi teklif yapacaklarını söylediler. Oyuncum, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı istiyor. Türk kulübünün projesi de kendisine çekici geldi. Diego Costa'nın derdi para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi" ifadeleriyle Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.
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