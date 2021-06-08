RACHID GHEZZAL

Siyah Beyazlı taraftarların en çok transfer edilmesini istediği futbolculardan biri de Rachid Ghezzal. Geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." dedi.