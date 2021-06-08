08 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Transfere büyük önem veren Sergen Yalçın, özellikle kanat, orta saha ve forvete transfer bekliyor. Beşiktaş'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi. Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa ve Salih Uçan gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar... (Beşiktaş BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

VALENTINE ROSIER

'ın bu sezon en istikrarlı yıldızlarından Valentine Rosier, Sporting Lisbon'a baskı uygulamaya devam ediyor. Fransız yıldız için Spartak Moskova, Dinamo Moskova ve Marsilya, Sporting'e 5 milyon Euro üzerinde teklif yaptı. Rosier, Beşiktaş'ta kalmak istediğini iletti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

RACHID GHEZZAL

Siyah Beyazlı taraftarların en çok transfer edilmesini istediği futbolculardan biri de Rachid Ghezzal. Geçtiğimiz sezon Leicester City'den kiralanan ve yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, "Leicester City ve henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." dedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

SALİH UÇAN

Siyah beyazlı ekip, ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzalar için eşiktaş, transfer sezonunun açılış tarihi olan 10 Haziran'dan itibaren resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

BURAK KAPACAK

Bursaspor'un yıldızı için birçok kulüp devrede. da oyuncuyla yakından ilgileniyor. Siyah beyazlı ekip, Devler Ligi faktörüyle Burak'ı ikna etmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

SERDAR DURSUN

Almanya Bundesliga 2'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar Dursun Türkiye'den teklif aldığını itiraf etti. , yıldız futbolcu ile temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

NICO GAITAN

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen 'ta forvet ve 10 numara pozisyonlarına öncelik verildi. Kartal Arjantinli yıldız Nico Gaitan'ın peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

KOLO MUANI

'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

TEEMU PUKKI

Forvet arayışlarını sürdüren 'ın bu pozisyonda alternatifleri oldukça fazla. İngiltere Premier Lig ekiplerindne Norwich City forması giyen listeye giriş yaptı. Pukki, geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Teemu Pukki, Burak Kapacak, Diego Costa... | BJK haberleri...

DIEGO COSTA

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'nın menajeri müjdeyi verdi. " yöneticileri birkaç gün içerisinde resmi teklif yapacaklarını söylediler. Oyuncum, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için siyah-beyazlı formayı istiyor. Türk kulübünün projesi de kendisine çekici geldi. Diego Costa'nın derdi para değil. Öyle olsa Arap ülkelerine giderdi" ifadeleriyle Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

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