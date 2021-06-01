Geçtiğimiz gün Portekiz basını flaş bir iddia ortaya atarak Beşiktaş'ın, sezonu G.Saray'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes için kulübü Benfica'ya kiralama teklifi yaptığını yazmıştı. Ülke basınında Gedson ile ilgili söylentiler dün de devam etti.