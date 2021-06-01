01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'a mı gidiyor?

Son dakika spor haberleri: Transfer gündeminde ismi Beşiktaş'la sık sık anılan Gedson Fernandes, siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı. Devre arasında Galatasaray'a 6 aylığına kiralık olarak Portekizli orta saha, Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak, "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için Türkiye iyi bir alternatif" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'a mı gidiyor?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Geçtiğimiz gün basını flaş bir iddia ortaya atarak 'ın, sezonu G.Saray'da kiralık olarak tamamlayan için kulübü 'ya kiralama teklifi yaptığını yazmıştı. Ülke basınında Gedson ile ilgili söylentiler dün de devam etti.

Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'a mı gidiyor?

Fotomaç'ın haberine göre buna göre 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfere yeşil ışık yakıp yönetimine "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için iyi bir alternatif" dediği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'a mı gidiyor?

Haberlerde Gedson'un bu tavrında 'ın 'nde mücadele edecek olmasının kritik rol oynadığı belirtildi. Son olarak, oyuncunun bu isteği sonrası cephesinin, Beşiktaş'a tekrar görüşmek için haber yolladığı kaydedildi.

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