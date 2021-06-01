01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Gedson Fernandes Beşiktaş'a mı gidiyor?
Son dakika spor haberleri: Transfer gündeminde ismi Beşiktaş'la sık sık anılan Gedson Fernandes, siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı. Devre arasında Galatasaray'a 6 aylığına kiralık olarak Portekizli orta saha, Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak, "Burada yedek kalacaksam, oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Gelişimim için Türkiye iyi bir alternatif" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz gün Portekiz basını flaş bir iddia ortaya atarak Beşiktaş'ın, sezonu G.Saray'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes için kulübü Benfica'ya kiralama teklifi yaptığını yazmıştı. Ülke basınında Gedson ile ilgili söylentiler dün de devam etti.
Haberlerde Gedson'un bu tavrında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kritik rol oynadığı belirtildi. Son olarak, oyuncunun bu isteği sonrası Benfica cephesinin, Beşiktaş'a tekrar görüşmek için haber yolladığı kaydedildi.
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