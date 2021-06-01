01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Siyah beyazlılara kötü haber...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Beşiktaş'ta, sezonun MVP'si konumunda bulunan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlılar, kiralık sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu için Premier Lig ekibi Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Kara Kartal'a Fransa'dan sürpriz rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Siyah beyazlılara kötü haber...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Gelecek sezon 'nde boy gösterecek olan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlarken, bir yandan da elindeki takımı korumaya çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Siyah beyazlılara kötü haber...

Bu futbolcuların başında geliyor. Geçen sezon 'ta kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu, yaptığı asistlerin yanı sıra son maçlarda attığı kritik gollerle şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Siyah beyazlılara kötü haber...

Siyah-beyazlı yönetim, taraftarın sevgilisi haline gelen Ghezzal için City ile transfer pazarlığına başlarken, yıldız isme kulüplerinin de talip olması işleri zora soktu.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Siyah beyazlılara kötü haber...

LYON DA DEVREDE

Hürriyet'in haberine göre; Ghezzal'e 'nun ardından da talip oldu. İki kulübü, City ile transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Siyah beyazlılara kötü haber...

Bonservis bedeli ödemek istemeyen 'ın ise City'ye oyuncunun sözleşmesinin uzatılması ve ödemelerinin siyah beyazlı kulüp tarafından yapılması yönünde bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Siyah beyazlılara kötü haber...

Tüm seçenekleri değerlendiren ve yüksek bonservis bedelini ödemek istemeyen siyah beyazlı ekip, 'ın vereceği kararı beklerken, olası ayrılık durumunda B planı da hazır tutuluyor.

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