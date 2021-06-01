Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı? Siyah beyazlılara kötü haber...
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Beşiktaş'ta, sezonun MVP'si konumunda bulunan Rachid Ghezzal'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlılar, kiralık sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu için Premier Lig ekibi Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Kara Kartal'a Fransa'dan sürpriz rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlarken, bir yandan da elindeki takımı korumaya çalışıyor.
Bu futbolcuların başında Rachid Ghezzal geliyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu, yaptığı asistlerin yanı sıra son maçlarda attığı kritik gollerle şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.
Tüm seçenekleri değerlendiren ve yüksek bonservis bedelini ödemek istemeyen siyah beyazlı ekip, Leicester'ın vereceği kararı beklerken, olası ayrılık durumunda B planı da hazır tutuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig