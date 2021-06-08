Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Hajduk Split forması giyen Marko Livaja, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Marko Livaja'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
Marko Livaja kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
MARKO LIVAJA KİMDİR?
26 Ağustos 1993 yılında dünyaya gelen Livaja kariyeri boyunca, aralarında Inter'in de yer aldığı bazı İtalyan takımlarının yanı sıra; Rus, İspanyol ve İsviçre takımlarında boy göstermiştir. Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında görev almaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Livaja, 42 maçta 12 gol 9 asist ile oynamıştır.
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