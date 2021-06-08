08 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Beşiktaş'ın gündemindeki Marko Livaja kimdir?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

forması giyen , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler 'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Marko Livaja kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

MARKO LIVAJA KİMDİR?

26 Ağustos 1993 yılında dünyaya gelen Livaja kariyeri boyunca, aralarında Inter'in de yer aldığı bazı takımlarının yanı sıra; , ve takımlarında boy göstermiştir. 'ın takımında görev almaktadır. Sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Livaja, 42 maçta 12 gol 9 asist ile oynamıştır.

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