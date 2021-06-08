08 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Burak Kapacak için devrede

Beşiktaş Burak Kapacak için devrede
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

yönetimi; transfer listesine yeni bir isim daha ekledi, Burak Kapacak. Fenerbahçe ve 'un da yakından ilgilendiği 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için, yönetici Emre Kocadağ'ın bizzat devreye girdiği ifade edildi.

'ta Emre Kocadağ'ın, "Gökdeniz Bayrakdar'ı alamadık ama Burak'ı kaçırmak istemiyoruz" diyerek bu transfer için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Fotomaç'ta yer alan haberde; 'un en az 3.5 milyon euro'dan kapıyı açtığı üç büyüklerin dışında Anadolu'dan ve yurt dışından da bazı takımların Burak'ın peşinde olduğu; ancak Beşiktaş'ın oyuncuyu Devler Ligi kozuyla iknaya çalıştığı ifade edildi.

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