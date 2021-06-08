08 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Burak Kapacak için devrede
Beşiktaş yönetimi; transfer listesine yeni bir isim daha ekledi, Burak Kapacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için, yönetici Emre Kocadağ'ın bizzat devreye girdiği ifade edildi.
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'ın, "Gökdeniz Bayrakdar'ı alamadık ama Burak'ı kaçırmak istemiyoruz" diyerek bu transfer için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Fotomaç'ta yer alan haberde; Bursaspor'un en az 3.5 milyon euro'dan kapıyı açtığı üç büyüklerin dışında Anadolu'dan ve yurt dışından da bazı takımların Burak'ın peşinde olduğu; ancak Beşiktaş'ın oyuncuyu Devler Ligi kozuyla iknaya çalıştığı ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig