Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Burak Kapacak için devrede

Beşiktaş yönetimi; transfer listesine yeni bir isim daha ekledi, Burak Kapacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için, yönetici Emre Kocadağ'ın bizzat devreye girdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'ın, "Gökdeniz Bayrakdar'ı alamadık ama Burak'ı kaçırmak istemiyoruz" diyerek bu transfer için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Fotomaç'ta yer alan haberde; Bursaspor'un en az 3.5 milyon euro'dan kapıyı açtığı üç büyüklerin dışında Anadolu'dan ve yurt dışından da bazı takımların Burak'ın peşinde olduğu; ancak Beşiktaş'ın oyuncuyu Devler Ligi kozuyla iknaya çalıştığı ifade edildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ