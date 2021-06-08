08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Salih Uçan o tarihi bekliyor
Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi olan ve henüz lig bitmeden radara giren Salih Uçan imza için geri sayıma geçti. Alanya forması altında sergilediği performansla herkesin dikkatini çeken Salih, Beşiktaş formasını giymeye hazırlanıyor.
Sergen Yalçın'ın da çok istediği yıldız orta saha, Alanyaspor'a veda ederken, Beşiktaş ile oyuncu arasında ön protokol imzalandı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Salih Uçan ile her konuda anlaşma sağlarken, transfer sezonunun açılış tarihi olan 10 Haziran'dan itibaren resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.
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