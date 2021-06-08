08 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Salih Uçan o tarihi bekliyor

Salih Uçan o tarihi bekliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi olan ve henüz lig bitmeden radara giren imza için geri sayıma geçti. Alanya forması altında sergilediği performansla herkesin dikkatini çeken Salih, formasını giymeye hazırlanıyor.

'ın da çok istediği yıldız orta saha, Alanyaspor'a veda ederken, ile oyuncu arasında ön protokol imzalandı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, ile her konuda anlaşma sağlarken, transfer sezonunun açılış tarihi olan 10 Haziran'dan itibaren resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.

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