Son dakika transfer haberi: Vincent Aboubakar Arabistan yolcusu! Al Nassr yöneticisinden flaş paylaşım

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir paylaşım geldi. Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleşeceğinin sinyalini verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi Suudi Arabistan oluyor. Suudi Arabistan'da Al Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleşeceğinin sinyalini verdi.

"KULÜBÜN KANALLARINI TAKİP EDİN"

Al-Saif, paylaşımından kısa süre sonra ise resmi açıklamaların kulübün sosyal medya kanallarından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Al Nassr yöneticisi, "Oyuncuyla ilgili son gelişmeler üzerine bu paylaşımı yaptım, kulüple ilgili tüm gelişmeler için asıl kaynak kulübün resmi iletişim kanallarıdır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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