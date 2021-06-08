08 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Vincent Aboubakar Arabistan yolcusu! Al Nassr yöneticisinden flaş paylaşım

O kulübün yöneticisinden flaş paylaşım! Aboubakar'ın yeni takımı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2021

'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan ile ilgili flaş bir paylaşım geldi. takımlarından Nassr kulübünün yöneticisi Fahad Al-Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleşeceğinin sinyalini verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan golcü oyuncu 'ın yeni adresi oluyor. Suudi 'da kulübünün yöneticisi Fahad -Saif, yıldız oyuncunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak bir anlamda transferin gerçekleşeceğinin sinyalini verdi.

"KULÜBÜN KANALLARINI TAKİP EDİN"

Al-Saif, paylaşımından kısa süre sonra ise resmi açıklamaların kulübün sosyal medya kanallarından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Al Nassr yöneticisi, "Oyuncuyla ilgili son gelişmeler üzerine bu paylaşımı yaptım, kulüple ilgili tüm gelişmeler için asıl kaynak kulübün resmi iletişim kanallarıdır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan idari ve mali genel kurul açıklaması! Beşiktaş'tan idari ve mali genel kurul açıklaması!
Beşiktaş'a müjdeli haber geldi! Transfer... Beşiktaş'a müjdeli haber geldi! Transfer...
4 büyüklerin gözdesi konuştu! Transfer... 4 büyüklerin gözdesi konuştu! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör