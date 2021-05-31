31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye flaş gönderme!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Sezonu hem hem de şampiyonu olarak kapatan , sosyal medya hesabından 'ye göndermede bulundu. Siyah-beyazlı takım, 10. haftada oynanan ve 4-3 galip geldikleri deplasmanından "Şampiyonluğa Giden Yol" etiketiyle bir paylaşım yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto 'in 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ta sosyal medya paylaşımları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, ligin 10. haftasında oynadıkları ve sahadan 4-3 galip ayrıldıkları maçı ile ilgili paylaşım yaptı.

Kartal paylaşımına, "Şampiyonluğa giden yol" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı da 16 yıl sonra gelen galibiyetine büyük ilgili gösterdi.

Beşiktaş'ın paylaşımını binlerce taraftar beğendi.

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