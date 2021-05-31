Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak kapatan Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Siyah-beyazlı takım, 10. haftada oynanan ve 4-3 galip geldikleri Kadıköy deplasmanından "Şampiyonluğa Giden Yol" etiketiyle bir paylaşım yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta sosyal medya paylaşımları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, ligin 10. haftasında oynadıkları ve sahadan 4-3 galip ayrıldıkları Fenerbahçe maçı ile ilgili paylaşım yaptı.

Kartal paylaşımına, "Şampiyonluğa giden yol" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarı da 16 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetine büyük ilgili gösterdi.

Beşiktaş'ın paylaşımını binlerce taraftar beğendi.

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