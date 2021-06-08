08 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan Teemu Pukki ve Kolo Muani bombası! Transferde Aboubakar detayı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Porto'dan kiralanan ve kazanılan iki şampiyonlukta büyük rol oynayan Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün alternatiflerini belirledi. Teemu Pukki ve Kolo Muani'yi listeye alan yönetim, Aboubakar ile anlaşma sağlansa bile iki isimden birini kadrosuna katmak istiyor. (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan Teemu Pukki ve Kolo Muani bombası! Transferde Aboubakar detayı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2021

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sona eren ile görüşmelerinde henüz sonuç alamayan Beşiktaş'ta forvet hattı için alternatiflerini hazırladı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılarda alternatifler arasında yer alan iki golcü 'ten ile 'ten Muani. Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile iki golcüden birini kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan Teemu Pukki ve Kolo Muani bombası! Transferde Aboubakar detayı

NORWICH'İN BANKOSU
2018'den bu yana 'de forması giyen , gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar 'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce , G. Rangers ve Bröndby formaları da giydi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan Teemu Pukki ve Kolo Muani bombası! Transferde Aboubakar detayı

KANATTA DA OYNUYOR
'da forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Kanatlarda da oynayabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 41 maçta oynadı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Nantes altyapısında yetişen genç futbolcu Fransa U21 Takımı'nın formasını da 7 kez giydi ve 1 kez ağları sarstı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan Teemu Pukki ve Kolo Muani bombası! Transferde Aboubakar detayı

1.80 Boyundaki Finlandiyalı oyuncu profesyonel futbol kariyeri boyunca 471 maça çıkarken bu periyotta 180 gol atıp 62 de asist yaparak toplamda 242 gole direkt olarak etki etti. Muani şimdiye kadar 69 karşılaşmaya çıkarken 15 gol, 14 asist üreterek 29 gole etki etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kararlarını verdiler! Yeni sezonda... Kararlarını verdiler! Yeni sezonda...
Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! EURO 2020'den sonra... Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması! "EURO 2020'den sonra..."
Adem Ljajic’e Rus kancası Adem Ljajic’e Rus kancası
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör