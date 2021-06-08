Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ile görüşmelerinde henüz sonuç alamayan Beşiktaş'ta forvet hattı için alternatiflerini hazırladı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılarda alternatifler arasında yer alan iki golcü Norwich'ten Teemu Pukki ile Nantes'ten Kolo Muani. Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile iki golcüden birini kadrosuna katmak istiyor.

