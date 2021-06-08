Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan Teemu Pukki ve Kolo Muani bombası! Transferde Aboubakar detayı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Porto'dan kiralanan ve kazanılan iki şampiyonlukta büyük rol oynayan Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün alternatiflerini belirledi. Teemu Pukki ve Kolo Muani'yi listeye alan yönetim, Aboubakar ile anlaşma sağlansa bile iki isimden birini kadrosuna katmak istiyor. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ile görüşmelerinde henüz sonuç alamayan Beşiktaş'ta forvet hattı için alternatiflerini hazırladı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılarda alternatifler arasında yer alan iki golcü Norwich'ten Teemu Pukki ile Nantes'ten Kolo Muani. Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile iki golcüden birini kadrosuna katmak istiyor.
NORWICH'İN BANKOSU
2018'den bu yana İngiltere'de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke, G. Rangers ve Bröndby formaları da giydi.
KANATTA DA OYNUYOR
Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Kanatlarda da oynayabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 41 maçta oynadı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Nantes altyapısında yetişen genç futbolcu Fransa U21 Takımı'nın formasını da 7 kez giydi ve 1 kez ağları sarstı.
1.80 Boyundaki Finlandiyalı oyuncu Teemu Pukki profesyonel futbol kariyeri boyunca 471 maça çıkarken bu periyotta 180 gol atıp 62 de asist yaparak toplamda 242 gole direkt olarak etki etti. Muani şimdiye kadar 69 karşılaşmaya çıkarken 15 gol, 14 asist üreterek 29 gole etki etti.
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