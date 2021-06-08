Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar Al Nassr'la anlaştı!
Beşiktaş'la Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan Vincent Aboubakar, Arabistan'ın Al Nassr takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Al Nassr, transferi resmi sosyal medya hesabından duyururken Kamerunlu golcünün taraftarları selamladığı bir video yayınladı. Aboubakar'ın, Al Nassr'dan senelik 6 milyon Euro net ücret kazanacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın bir süredir görüşme halinde olduğu Vincent Aboubakar, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer oldu. Arap ekibi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Aboubakar'ı kadrolarına kattıklarını resmen duyurdu.
Al Nassr, Kamerunlu golcüyle 3 senelik sözleşme imzaladığını açıkladı. Aboubakar, senelik 6 milyon Euro kazanacak.
TALISCA'NIN TAKIM ARKADAŞI OLDU!
Yıldız golcü Aboubakar, Arabistan'a gitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile de Al Nassr'da buluşmuş oldu.
İşte Al Nassr kulübünün paylaşımı:
بدون مقدماااات..!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 8, 2021
ڤينسنت أبو بكر نصراااااااوي 🤩#ابوبكر_نصراوي ✅#AboubakarIsYellow 💛 pic.twitter.com/K0phadZeLL
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