08 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar Al Nassr'la anlaştı!

Aboubakar imzayı attı! İşte yeni adresi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

'la ve şampiyonluğuna ulaşan , 'ın takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Al Nassr, transferi resmi sosyal medya hesabından duyururken Kamerunlu golcünün taraftarları selamladığı bir video yayınladı. Aboubakar'ın, Al Nassr'dan senelik 6 milyon Euro net ücret kazanacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'ın bir süredir görüşme halinde olduğu , sürpriz bir şekilde 'ın takımına transfer oldu. ekibi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Aboubakar'ı kadrolarına kattıklarını resmen duyurdu.

Al Nassr, Kamerunlu golcüyle 3 senelik sözleşme imzaladığını açıkladı. Aboubakar, senelik 6 milyon Euro kazanacak.

TALISCA'NIN TAKIM ARKADAŞI OLDU!

Yıldız golcü Aboubakar, 'a gitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı ile de Al Nassr'da buluşmuş oldu.

İşte Al Nassr kulübünün paylaşımı:

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