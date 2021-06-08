Beşiktaş'ın bir süredir görüşme halinde olduğu Vincent Aboubakar, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer oldu. Arap ekibi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Aboubakar'ı kadrolarına kattıklarını resmen duyurdu.

Al Nassr, Kamerunlu golcüyle 3 senelik sözleşme imzaladığını açıkladı. Aboubakar, senelik 6 milyon Euro kazanacak.

TALISCA'NIN TAKIM ARKADAŞI OLDU!

Yıldız golcü Aboubakar, Arabistan'a gitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile de Al Nassr'da buluşmuş oldu.

İşte Al Nassr kulübünün paylaşımı:

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