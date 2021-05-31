MERT GÜNOK

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un da talip olduğu Mert Günok'la görüştüğü iddia edildi. Şampiyonlar Ligi için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile ilgilendiği ileri sürüldü. Mert Günok'un İstanbul'da kurduğu düzen Beşiktaş'ı öne çıkaran özelliklerden biri.