Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic ve Salih Uçan... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarı yakalayacak bir takım kurmak istiyor. Özellikle sağ bek, forvet ve orta sahaya takviye yapacak olan Kartal'ın gündeminde yıldız isimler yer alıyor. Danny da Costa, Alioune Ndiaye, Seferovic listede yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...
2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
ARDA KIZILDAĞ
Beşiktaş, yerli futbolculardan güçlü bir rotasyon çıkartmayı hedefliyor. Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ, Kartal'ın gündeminde yer alıyor.
ANDROS TOWNSEND
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Townsend, Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında yer alıyor.
MERT GÜNOK
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un da talip olduğu Mert Günok'la görüştüğü iddia edildi. Şampiyonlar Ligi için tecrübeli bir kaleci arayışında olan Siyah-Beyazlılar'ın milli eldiven ile ilgilendiği ileri sürüldü. Mert Günok'un İstanbul'da kurduğu düzen Beşiktaş'ı öne çıkaran özelliklerden biri.
NABIL BENTALEB
Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Bentaleb, Beşiktaş'a önerilen futbolculardan biri. Bentaleb'in sözleşmesi sona erdi ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SALİH UÇAN
Aytemiz Alanyaspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiren Salih Uçan, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş, Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.
GEDSON FERNANDES
Mensah'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Kartal, Ljajic'i de yetersiz görüyor. Alternatif orta saha arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ismi ön plana çıktı. Benfica ile görüşmeler sürüyor.
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
Rosier'in son durumu belirsizliğini korurken, bu sezon bekte oldukça sıkıntı yaşayan Kartal, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi ile anlaşacak.
Beşiktaş'ın Valentin Rosier'e alternatif olarak geçtiğimiz sezon Mainz 05'te kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Danny da Costa'yı gündemine aldığı belirtildi.
HARIS SEFEROVIC
29 yaşında ve 1.86 boyundaki forvet oyuncusu menajerler tarafından siyah beyazlı ekibe önerildi.
ALIOUNE NDIAYE
Beşiktaş, Trabzonspor ve Hatayspor'un da gündeminde yer alan Ndiaye'yi listesine ekledi. Haziran ayının sona ermesiyle beraber kulübü Vorskla Poltava ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki defans 2.01 boyunda. Öte yandan oyuncuya West Ham United, Braga ve Lille de ilgi duyuyor.
SIMEONE ZAZA
Beşiktaş'a bir forvet önerisi daha geldi. Buna göre oyuncunun menajerlik şirketinden yetkililerin "Zaza'yı uygun şartlarda getirebiliriz" önerisinde bulundu. Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde Zaza, Kartal olabilir.
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