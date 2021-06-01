Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Aboubakar belirsizliği sürerken, birçok golcünün ismi siyah beyazlılarla anılmaya devam ediyor. Sörloth, Zaza, Mitrovic gibi isimlerin forvet bölgesinde adı geçerken, Diego Costa ismi ağırlık kazanmaya başladı. Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes transferi için çıkarma yapacağı Portekiz'de Diego Costa için de nabız yoklayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Aboubakar'ın durumunun belirsizliğini koruduğu Beşiktaş'ta Sörloth, Zaza, Mitrovic gibi forvetlerin adı geçerken, bir isim gittikçe ağırlık kazanmaya başladı. O yıldızsa siyah-beyazlıların 2019'dan beri kadrosuna katmaya çalıştığı Diego Costa...
Son olarak Atletico Madrid'de yarım sezon forma giyen ve sözleşmesi yenilenmediği için boşta kalan İspanyol santrfor için tekrar harekete geçecek olan yönetim, işi Portekiz'de bitirmeye çalışacak.
Fotomaç'ın haberine göre, Gedson Fernandes transferi için bu ülkeye çıkarma yapacak olan siyah-beyazlılar, merkezi Portekiz'de bulunan Costa'nın menajerlik şirketi Gestifute ile de oyuncunun şartlarını görüşmek için masaya oturacak.
DİĞER ADAYLARA DA YÖNELEBİLİR
Bonservis bedeli bulunmayan 32 yaşındaki yıldız forvet için imza parası ve yıllık ücret isteği hakkında pazarlık yapılacak. Beşiktaş yönetiminin ne kadarlık bir rakam önereceği bilinmese de oyuncuya, Vincent Aboubakar'ın 3 milyon euro maaş talebinin üstünde bir teklif sunulmayacak.
Maddi imkanlar ve Costa'nın formsuz oluşu nedeniyle uygun şartlarda iş bitirilmeye çalışılacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ısrarcı olunmayacak.
Önceliği bonservisi elinde olan isimlere veren siyah-beyazlı kulüp, Costa'dan sonuç alamaması halinde ise listesindeki diğer adaylara yönelecek. Bu forvet takviyesi Aboubakar'ın durumuna göre netlik kazanacak.
ŞU AN KULÜPSÜZ
Geçtiğimiz sezon devre arasında Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Costa şu an kulüpsüz durumda. Chelsea, Celta Vigo, Braga, Valladolid, Atletico gibi takımlarda 475 resmi müsabakaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 181 gol, 71 asist üretti. 24 kez formasını giydiği İspanya milli takımında da 10 gol kaydetti.
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