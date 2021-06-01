01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Aboubakar belirsizliği sürerken, birçok golcünün ismi siyah beyazlılarla anılmaya devam ediyor. Sörloth, Zaza, Mitrovic gibi isimlerin forvet bölgesinde adı geçerken, Diego Costa ismi ağırlık kazanmaya başladı. Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes transferi için çıkarma yapacağı Portekiz'de Diego Costa için de nabız yoklayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

'ın durumunun belirsizliğini koruduğu 'ta Sörloth, , gibi forvetlerin adı geçerken, bir isim gittikçe ağırlık kazanmaya başladı. O yıldızsa siyah-beyazlıların 2019'dan beri kadrosuna katmaya çalıştığı ...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...

Son olarak 'de yarım sezon forma giyen ve sözleşmesi yenilenmediği için boşta kalan İspanyol santrfor için tekrar harekete geçecek olan yönetim, işi 'de bitirmeye çalışacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...

Fotomaç'ın haberine göre, transferi için bu ülkeye çıkarma yapacak olan siyah-beyazlılar, merkezi 'de bulunan Costa'nın menajerlik şirketi Gestifute ile de oyuncunun şartlarını görüşmek için masaya oturacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...

DİĞER ADAYLARA DA YÖNELEBİLİR
Bonservis bedeli bulunmayan 32 yaşındaki yıldız forvet için imza parası ve yıllık ücret isteği hakkında pazarlık yapılacak. yönetiminin ne kadarlık bir rakam önereceği bilinmese de oyuncuya, Vincent 'ın 3 milyon euro maaş talebinin üstünde bir teklif sunulmayacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...

Maddi imkanlar ve Costa'nın formsuz oluşu nedeniyle uygun şartlarda iş bitirilmeye çalışılacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ısrarcı olunmayacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...

Önceliği bonservisi elinde olan isimlere veren siyah-beyazlı kulüp, Costa'dan sonuç alamaması halinde ise listesindeki diğer adaylara yönelecek. Bu forvet takviyesi 'ın durumuna göre netlik kazanacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef yeniden Diego Costa...

ŞU AN KULÜPSÜZ
Geçtiğimiz sezon devre arasında Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Costa şu an kulüpsüz durumda. Chelsea, Celta Vigo, Braga, Valladolid, Atletico gibi takımlarda 475 resmi müsabakaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 181 gol, 71 asist üretti. 24 kez formasını giydiği İspanya milli takımında da 10 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Hedef Carrillo Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Hedef Carrillo
2021 model yepyeni Kartal! İmzalar peş peşe... 2021 model yepyeni Kartal! İmzalar peş peşe...
Taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer... Taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör