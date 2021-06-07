07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Cyle Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta geçtiğimiz yılın kahramanlarından biri de Cyle Larin'di. Kanadalı forvet siyah-beyazlılarda 45 maça çıkarak büyük bir istikrar sağlamış ve 23 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. 26 yaşındaki yıldıza 2 Rus talip olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler ve o takımlar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Cyle Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 'e Rusya Ligi takımları talip oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Cyle Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı

Ajansspor'un haberine göre; CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti. 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Cyle Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı

TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Bilindiği üzere oyuncuya ocak ayı transfer döneminde bir İngiliz takımından 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Cyle Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı

Siyah-beyazlı takımla bu sezon 45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asist kaydetti. 26 yaşındaki oyuncunun, ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.

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