Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Cyle Larin'e çifte talip! Görüşmeler başladı
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta geçtiğimiz yılın kahramanlarından biri de Cyle Larin'di. Kanadalı forvet siyah-beyazlılarda 45 maça çıkarak büyük bir istikrar sağlamış ve 23 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. 26 yaşındaki yıldıza 2 Rus talip olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler ve o takımlar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Cyle Larin'e Rusya Ligi takımları talip oldu.
Ajansspor'un haberine göre; CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti. 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.
TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ
Bilindiği üzere oyuncuya ocak ayı transfer döneminde bir İngiliz takımından 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı.
Siyah-beyazlı takımla bu sezon 45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asist kaydetti. 26 yaşındaki oyuncunun, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor.
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