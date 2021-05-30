Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...
Sezonu çifte kupayla bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda direkt olarak yer alacak Beşiktaş, Devler Ligi klasında bir golcü almak istiyor. Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini korurken, menajerlerden flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro için kolları sıvayan Beşiktaş için ne iddialar, ne öneriler bitiyor.
Siyah-beyazlıların, golcüsü Aboubakar ile henüz anlaşma sağlamaması farklı isimleri de gündeme taşıyor.
Devler Ligi faktörü nedeniyle cazip bir kulüp durumunda olan Beşiktaş'a son teklifin ise İtalya'dan geldiği kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre; O ismin de Torino'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Simeone Zaza olduğu bildirildi.
Buna göre oyuncunun menajerlik şirketinden yetkililerin "Zaza'yı uygun şartlarda getirebiliriz" önerisinde bulunduğu ileri sürüldü. Beşiktaş yönetiminin ise henüz bir cevap vermediği gelen haberler arasında.
YEDEK KULÜBESİNE DÜŞTÜ
Alınan bilgilere göre siyah- beyazlı yöneticiler, piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Simeone Zaza'yı listeye ekledi ancak konu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüldükten sonra karar verilecek.
2019-20 sezonu başında Valencia'dan Torino'ya 12 milyon euro'ya transfer olan 1.87 boyundaki forvet, ülkesinde beklenen performansı sergileyemedi ve yedek kulübesine geçti.
Torino'daki ilk sezonunda 31 maçta 9 gol, 1 asist üreten Zaza, geride bıraktığımız sezon ise 31 karşılaşmada 7 gol kaydetti.
Sol ayaklı futbolcu, 18 kez formasını giydiği İtalya milli takımında da 2 gol atabildi. Zaza'nın kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Daha önce Juventus, Valencia, Atalanta, West Ham, Sampdoria gibi takımlarda forma giyen Zaza, kulüp kariyerinde toplam 367 resmi maçta krampon bağladı. 117 gol, 27 asist üretti.
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