30 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

Sezonu çifte kupayla bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda direkt olarak yer alacak Beşiktaş, Devler Ligi klasında bir golcü almak istiyor. Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini korurken, menajerlerden flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve 'nde mücadele edecek bir kadro için kolları sıvayan için ne iddialar, ne öneriler bitiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

Siyah-beyazlıların, golcüsü ile henüz anlaşma sağlamaması farklı isimleri de gündeme taşıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

faktörü nedeniyle cazip bir kulüp durumunda olan 'a son teklifin ise İtalya'dan geldiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

Fotomaç'ın haberine göre; O ismin de Torino'da forma giyen 29 yaşındaki forvet olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

Buna göre oyuncunun menajerlik şirketinden yetkililerin "Zaza'yı uygun şartlarda getirebiliriz" önerisinde bulunduğu ileri sürüldü. yönetiminin ise henüz bir cevap vermediği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

YEDEK KULÜBESİNE DÜŞTÜ
Alınan bilgilere göre siyah- beyazlı yöneticiler, piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 'yı listeye ekledi ancak konu teknik direktör 'la görüşüldükten sonra karar verilecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

2019-20 sezonu başında Valencia'dan Torino'ya 12 milyon euro'ya transfer olan 1.87 boyundaki forvet, ülkesinde beklenen performansı sergileyemedi ve yedek kulübesine geçti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

Torino'daki ilk sezonunda 31 maçta 9 gol, 1 asist üreten Zaza, geride bıraktığımız sezon ise 31 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

Sol ayaklı futbolcu, 18 kez formasını giydiği İtalya milli takımında da 2 gol atabildi. Zaza'nın kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan golcü bombası! Aboubakar'ın yerine...

Daha önce Juventus, Valencia, Atalanta, West Ham, Sampdoria gibi takımlarda forma giyen Zaza, kulüp kariyerinde toplam 367 resmi maçta krampon bağladı. 117 gol, 27 asist üretti.

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