Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Mesut Özil'e kanca! Erkan Eyibil...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın ile sözleşme yenilemesi beklenen siyah-beyazlılar, ilerleyen yıllarda kademeli bir şekilde düşürülecek olan yabancı sayısı nedeniyle yerli oyunculara yoğunlaşmış durumda. Bu doğrultuda Salih Uçan ile anlaşma sağlayan ve Kenan Karaman ile Mert Günok'u da listesine alan Kara Kartal, Almanya'da Mainz 05 II forması giyen Erkan Eyibil'in transferi için düğmeye bastı. 'Yeni Mesut Özil' olarak anılan genç futbolcuyla Başakşehir'in de ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Geride bıraktığımız sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Alanyaspor forması giyen Salih Uçan ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, gözünü gurbetçi futbolcuya çevirdi.
'YENİ MESUT ÖZİL' OLARAK ANILIYOR
Fanatik'in haberine göre; milli futbolcular Kenan Karaman ve Mert Günok'un transferleri için de girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, Erkan Eyibil'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Geleceğin Mesut Özil'i olarak gösterilen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Hollanda'nın Go Ahead Eagles formasıyla başarılı bir kiralık dönemi geçirmişti. 19 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürüldü.
Bonservisi Mainz'da olan Eyibil, kısa sürede Ümit Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Son oynanan Ukrayna maçında Ersun Yanal, Rıza Çalımbay ve Erol Bulut'un izleyip beğendiği 20 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
ERKAN EYİBİL KİMDİR?
15 Haziran 2001 tarihinde Almanya'nın Kassel kentinde dünyaya gelen Erkan Eyibil, futbola Baunatal altyapısında başladı. 2015 yılında Mainz altyapısında transfer olan genç yıldız, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'da kiralık olarak forma giydi.
Go Ahead Eagles'da çıktığı 28 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Erkan, Ümit Milli Takımı'mızın formasını da 6 kez terletti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında kadar devam eden genç 10 numaranın güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.
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