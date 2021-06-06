07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Mesut Özil'e kanca! Erkan Eyibil...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın ile sözleşme yenilemesi beklenen siyah-beyazlılar, ilerleyen yıllarda kademeli bir şekilde düşürülecek olan yabancı sayısı nedeniyle yerli oyunculara yoğunlaşmış durumda. Bu doğrultuda Salih Uçan ile anlaşma sağlayan ve Kenan Karaman ile Mert Günok'u da listesine alan Kara Kartal, Almanya'da Mainz 05 II forması giyen Erkan Eyibil'in transferi için düğmeye bastı. 'Yeni Mesut Özil' olarak anılan genç futbolcuyla Başakşehir'in de ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Mesut Özil'e kanca! Erkan Eyibil...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Geride bıraktığımız sezon hem hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren 'ta transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Alanyaspor forması giyen ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, gözünü gurbetçi futbolcuya çevirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Mesut Özil'e kanca! Erkan Eyibil...

'YENİ MESUT ÖZİL' OLARAK ANILIYOR

Fanatik'in haberine göre; milli futbolcular ve 'un transferleri için de girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, 'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Geleceğin 'i olarak gösterilen genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 'nın formasıyla başarılı bir kiralık dönemi geçirmişti. 19 yaşındaki futbolcuyla 'ın yanı sıra 'in de ilgilendiği öne sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Mesut Özil'e kanca! Erkan Eyibil...

Bonservisi 'da olan Eyibil, kısa sürede 'nın da vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Son oynanan Ukrayna maçında Ersun Yanal, Rıza Çalımbay ve Erol Bulut'un izleyip beğendiği 20 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni sezonda 'de mücadele etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Mesut Özil'e kanca! Erkan Eyibil...

ERKAN EYİBİL KİMDİR?

15 Haziran 2001 tarihinde 'nın Kassel kentinde dünyaya gelen , futbola Baunatal altyapısında başladı. 2015 yılında altyapısında transfer olan genç yıldız, geçtiğimiz sezon ekibi 'da kiralık olarak forma giydi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 'Yeni Mesut Özil'e kanca! Erkan Eyibil...

'da çıktığı 28 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Erkan, 'mızın formasını da 6 kez terletti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında kadar devam eden genç 10 numaranın güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.

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