Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde flaş detay! Yıldız oyuncu devreye girdi

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak yıldız oyuncularını takımda tutmak istiyor. Performansıyla lige damga vuran Ghezzal ise bu oyuncuların başında geliyor. 29 yaşındaki futbolcunun da takımda kalmak için Leicester cephesi ile görüştüğü ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile birlikte kadrosunki kiralık oyuncuların değeri tavan yapmıştı. Rosier, kulübü Sporting'e Beşiktaş ile anlaşmaları isteğini iletirken, Ghezzal de Leicester'a aynı istekte bulundu.

İngiliz ekibi, siyah-beyazlılardan 12 milyon euro istemişti. Bunun üzerine Cezayirli yıldızın devreye girdiği kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcunun menajeri üzerinden Ada ekibine ilettiği mesajda "Leicester'da kalmayı düşünmüyorum. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Daha makul şartlarda Beşiktaş'la anlaşın" dediği belirtildi.