30 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde flaş detay! Yıldız oyuncu devreye girdi

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak yıldız oyuncularını takımda tutmak istiyor. Performansıyla lige damga vuran Ghezzal ise bu oyuncuların başında geliyor. 29 yaşındaki futbolcunun da takımda kalmak için Leicester cephesi ile görüştüğü ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde flaş detay! Yıldız oyuncu devreye girdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'ın şampiyonluğu ile birlikte kadrosunki kiralık oyuncuların değeri tavan yapmıştı. Rosier, kulübü 'e Beşiktaş ile anlaşmaları isteğini iletirken, de 'a aynı istekte bulundu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde flaş detay! Yıldız oyuncu devreye girdi

ekibi, siyah-beyazlılardan 12 milyon euro istemişti. Bunun üzerine Cezayirli yıldızın devreye girdiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde flaş detay! Yıldız oyuncu devreye girdi

29 yaşındaki futbolcunun menajeri üzerinden ekibine ilettiği mesajda "'da kalmayı düşünmüyorum. 'ta devam etmek istiyorum. Daha makul şartlarda Beşiktaş'la anlaşın" dediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde flaş detay! Yıldız oyuncu devreye girdi

yönetiminin bu isteği dikkate alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde flaş detay! Yıldız oyuncu devreye girdi

, geçtiğimiz gün basınına verdiği röportajda "'ta aile ortamıyla karşılaştım. Şimdi Beşiktaş, ve ben hep birlikte bir karar vereceğiz" demişti. (Fotomaç)

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