Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Ghezzal transferinde flaş detay! Yıldız oyuncu devreye girdi
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor. Siyah beyazlılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katarak yıldız oyuncularını takımda tutmak istiyor. Performansıyla lige damga vuran Ghezzal ise bu oyuncuların başında geliyor. 29 yaşındaki futbolcunun da takımda kalmak için Leicester cephesi ile görüştüğü ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
İngiliz ekibi, siyah-beyazlılardan 12 milyon euro istemişti. Bunun üzerine Cezayirli yıldızın devreye girdiği kaydedildi.
Leicester yönetiminin bu isteği dikkate alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.
Ghezzal, geçtiğimiz gün Cezayir basınına verdiği röportajda "Beşiktaş'ta aile ortamıyla karşılaştım. Şimdi Beşiktaş, Leicester ve ben hep birlikte bir karar vereceğiz" demişti. (Fotomaç)
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