05 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayarak çifte kupa sevinci yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 1 Temmuz'da sona erecek sözleşmesinden önce siyah-beyazlılarla yeni mukavele için anlaşma sağlayamamıştı. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan resmen ayrılması beklenen ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan milli futbolcunun yeni takımı belli oldu. (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Transfer döneminin başlıca gündemlerinden biri olan konusunda büyük soru işareti yanıt buldu, şu an ile birlikte 'ye hazırlanan yıldız futbolcunun geleceği büyük ölçüde netleşti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...

9 Temmuz 2018'de sadece 150 bin Euro karşılığında 'dan 'ın yolunu tutan ve sezonu çifte kupayla kapatan Dorukhan'ın siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona erecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...

Hürriyet'in haberine göre; 25 yaşındaki orta saha, İspanya 'da sezonu 8. sırada tamamlayan ile büyük ölçüde el sıkıştı. 'ün 'nin ardından yeni kulübü ile resmi imzayı atması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...

"SERGEN YALÇIN'LA PERFORMANSIM ARTTI"

için de adı geçen ancak 'da oynama hayali olması nedeniyle 'nın istikrarlı ekiplerinden 'yu tercih eden Dorukhan, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde siyah beyazlı takımda başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, teknik direktör sayesinde performansının arttığını söyledi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...

Futbol kariyerine yurt dışında devam edeceğini belirten , kendisine çok güvendiğini ve yeni sezonda 'yi 'da en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...

PİYASA DEĞERİ 4.7 MİLYON EURO

Siyah beyazlılarda forma giydiği toplam 3 sezonda çıktığı 71 maçta 3 gol atan ve 3 asist yapmayı başaran 'ün piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre; şu anda 4.7 milyon Euro.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...

A Milli Futbol Takımımız ile beraber mücadele edeceği 'de göstereceği performansına göre, bu rakamın daha yukarılara çıkarması beklenen tecrübeli futbolcu, Ekim 2019 tarihinde 6.5 milyon Euro'luk değere ulaşmasına rağmen ardından düşüş yaşamıştı.

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