Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe derken...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayarak çifte kupa sevinci yaşayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 1 Temmuz'da sona erecek sözleşmesinden önce siyah-beyazlılarla yeni mukavele için anlaşma sağlayamamıştı. Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan resmen ayrılması beklenen ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan milli futbolcunun yeni takımı belli oldu. (BJK spor haberi)
Transfer döneminin başlıca gündemlerinden biri olan Dorukhan Toköz konusunda büyük soru işareti yanıt buldu, şu an A Milli Takım ile birlikte EURO 2020'ye hazırlanan yıldız futbolcunun geleceği büyük ölçüde netleşti.
9 Temmuz 2018'de sadece 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'ın yolunu tutan ve sezonu çifte kupayla kapatan Dorukhan'ın siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona erecek.
Hürriyet'in haberine göre; 25 yaşındaki orta saha, İspanya La Liga'da sezonu 8. sırada tamamlayan Celta Vigo ile büyük ölçüde el sıkıştı. Dorukhan Toköz'ün EURO 2020'nin ardından yeni kulübü ile resmi imzayı atması bekleniyor.
"SERGEN YALÇIN'LA PERFORMANSIM ARTTI"
Fenerbahçe için de adı geçen ancak Avrupa'da oynama hayali olması nedeniyle La Liga'nın istikrarlı ekiplerinden Celta Vigo'yu tercih eden Dorukhan, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde siyah beyazlı takımda başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, teknik direktör Sergen Yalçın sayesinde performansının arttığını söyledi.
Futbol kariyerine yurt dışında devam edeceğini belirten Dorukhan Toköz, kendisine çok güvendiğini ve yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi.
PİYASA DEĞERİ 4.7 MİLYON EURO
Siyah beyazlılarda forma giydiği toplam 3 sezonda çıktığı 71 maçta 3 gol atan ve 3 asist yapmayı başaran Dorukhan Toköz'ün piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre; şu anda 4.7 milyon Euro.
A Milli Futbol Takımımız ile beraber mücadele edeceği EURO 2020'de göstereceği performansına göre, bu rakamın daha yukarılara çıkarması beklenen tecrübeli futbolcu, Ekim 2019 tarihinde 6.5 milyon Euro'luk değere ulaşmasına rağmen ardından düşüş yaşamıştı.
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