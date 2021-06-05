05 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın bonservisini belirledi!

Rıdvan için flaş karar! O kulüpler...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

yönetimi, ve ’ın istediği için herkese mesajını net bir şekilde iletti. Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun transferinde 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

ile çifte kupa kazanıp ardından da kadrosuna alınan için iki kulübü nabız yokluyor.

Sabah'ın haberine göre, 19 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan ile birlikte de devrede. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu 'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor.

Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu için yönetim resmi teklifler gelmeden masaya oturmayı düşünmüyor.

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