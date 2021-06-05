Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın bonservisini belirledi!
Beşiktaş yönetimi, Stuttgart ve Hoffenheim’ın istediği Rıdvan Yılmaz için herkese mesajını net bir şekilde iletti. Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun transferinde 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da Euro 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor.
Sabah'ın haberine göre, 19 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro'nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor.
Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu için yönetim resmi teklifler gelmeden masaya oturmayı düşünmüyor.
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