13 Haziran 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldı! İşte sözleşme detayları...
Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeler sona erdi. İkili Sergen Yalçın'ın da talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşmede karar kıldı. Hafta içinde Sergen Yalçın'ın, Emre Kocadağ ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşmaya vardı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın, Çeşme'de yaptıkları görüşmede 1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.
Resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig