13 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldı! İşte sözleşme detayları...

Görüşmeler sona erdi! İşte çıkan karar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

'ta Asbaşkan ile teknik direktör arasındaki görüşmeler sona erdi. İkili Sergen Yalçın'ın da talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşmede karar kıldı. Hafta içinde Sergen Yalçın'ın, Emre Kocadağ ve başkan ile görüşüp yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Detayları muhabiri canlı yayında aktardı. | Son dakika spor haberi ( haberleri)

şampiyonu , teknik direktör 'la yeniden anlaşmaya vardı. Beşiktaş Asbaşkanı ile teknik direktör Sergen Yalçın, 'de yaptıkları görüşmede 1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

Görüşmeler sona erdi! İşte çıkan karar...

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