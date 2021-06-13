Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile anlaşmaya varıldı! İşte sözleşme detayları...

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeler sona erdi. İkili Sergen Yalçın'ın da talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşmede karar kıldı. Hafta içinde Sergen Yalçın'ın, Emre Kocadağ ve başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşmaya vardı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın, Çeşme'de yaptıkları görüşmede 1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

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