Kulüpler Birliği Vakfının dertlerinin büyük olduğuna dikkati çeken Çebi, şunları söyledi:

"Yabancı oyuncu konusu; lig kaç takımla oynanacak, kimisi '4 düşmesin 3 düşsün', kimisi '2 düşsün' diyor. İster istemez herkesin bir bakış açısı var. Bütün mesele doğru olanı yakalayarak ve federasyonla işbirliği halinde yaparak bu işleri götürmek. Bizim dediğimiz de doğru olmayabilir. Biz de her zaman doğruyu söylemeyebiliriz. Ne de federasyonun 'dediğim dedik' tavrı doğru olmaz."

Harcama limitler konusunda bir kolaylığın sağlanması ile ilgili umutlu olup olmadığı sorusuna Çebi, "Şampiyonlar Ligi'nde olmamızdan kaynaklanan limit artışı bir evvelki seneden geri geleni bile karşılamıyor, bilmiyorum izah edebildim mi? Dolayısıyla sıkıntı orada büyük. Umarım aşarız. Biz derdimizi anlattık, anlayacaklarını umuyorum ama biz de onları anlamalıyız. Onların içinde de bize para veren bankalar ve yetkilileri var. Para harcayarak geri getiremediğiniz zaman, size para veren müesseseler zor durumda kalıyor. Onların da devlete, kamuya, mevduat sahiplerine verdiği hesap var. Ortak bir yol bulmalıyız. Ne uçup kaçalım ne bizim gırtlağımıza nefes alamayacak şekilde bassınlar. Ortada bir yol bulmamız lazım. Ne onların dediği ne bizim dediğimiz. Bize bıraksalar biz uçmak istiyoruz, onlara bıraksak onlar da 'oturun yerinizden kalkmayın' diyor. O zaman ortada bir yerde buluşacak şekilde oluşacak politikayı doğru buluyorum. Onlara da bunu ilettik." şeklinde yanıtladı.