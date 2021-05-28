Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın alternatifini hazırladı! Bonservissiz gelecek
Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, asist krallığına yerleşmiş ve çifte kupanın en büyük mimarlarından biri olmuştu. Kara Kartal Cezayirli yıldızı kadrosuna katmak isterken, Leicester City ile anlaşma sağlanamaması durumunda alternatifini de belirledi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-Beyazlılar, bu sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Rachid Ghezzal için Leicester City ile anlaşmanın zeminini arıyor.
Ghezzal için Monaco da bir hayli istekli. Kartal, Cezayirli yıldız oyuncuyla anlaşamaması durumunda B planını devreye sokacak.
Takvim'in haberine göre; Hedefteki isim ise Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren sağ kanat oyuncusu Andros Townsend…
İKİ KANADI DA KULLANABİLİYOR
2016 yılından beri Crystal Palace formasını giyen Townsend'in Türkiye'ye gelme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında…
Tecrübeli oyuncu geride bıraktığımız sezon İngiliz ekibinde 36 maçta forma giydi. 1 gol atarken 5 de asist yaptı… İngiliz yıldız Townsend, orta sahanın sol kanadında da oynayabiliyor…
15.6 MİLYON EURO'YA C. PALACE'A GEÇTİ
Kariyerinde hiç İngiltere dışına çıkmayan Andros Townsend, 13 kez milli formayı giydi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı…
2016 yılında 15.6 milyon Euro'ya Newcastle'dan Crystal Palace'a transfer olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
243 MAÇTA 22 GOL VE 33 ASİST
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Townsend, İngiltere Premier Ligi'nde 243 maça çıktı. Bu maçlarda 22 gol atan yıldız futbolcu 33 de asiste imza attı.
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