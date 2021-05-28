28 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvesi! Ön görüşme gerçekleşti

Kartal'da Yalçın zirvesi! Ön görüşme gerçekleşti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta teknik direktör , tatilini tamamladıktan sonra yeni sözleşmeyi konuşacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda icra kurulu üyesi Cenk Sümer ile deneyimli teknik adam ön görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ise Yalçın'la bugün bir araya gelecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( spor haberi)

'a iki kupa kazandıran 'ın biten sözleşmesi ile ilgili belirsizlik sona eriyor. Siyah-beyazlı kulübün icra kurulu üyesi Cenk Sümer, dün Yalçın'la Çeşme'de ön görüşme yaptı. 'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da deneyimli hoca ile bugün bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin olumlu sonuçlanması beklenirken, Sergen Yalçın'a önerilecek mukavelenin 3 yıllık olduğu bildirildi.

Yalçın, önceki gün A Spor'a verdiği demeçte, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederken şunları söylemişti:

"Ekonomik sorunlar var, pandemi var. Lig başlayalı 6 hafta olmuş. Eleştiriliyoruz, arkamızdan hocalarla görüşülüyor. Biliyoruz ama konuşmuyoruz. Ben sadece işime konsantre oldum. Kulübe zorluk yaşatmadım, en başarılı olduğum konu bu. Para harcatmadım. 2 tane genç kaleciyle oynadım. Beşiktaş'a 20 yaşında sol bek kazandırdım."

Çebi'den Sergen Yalçın itirafı! haberin devamı

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