03 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse kaleye iki aday! Mert Günok ve Jiri Pavlenka

Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu'na Fransa'nın Nice kulübünden gelen teklifler sonrası gözler kaleci transferine çevrildi. Ersin'in Nice'e gitmesi durumunda transfer listesine iki flaş kaleciyi alan siyah beyazlılar, bu doğrultuda hamlelerini yapacak. İşte Kartal'ın transfer gündeminde yer alan iki eldiven... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse kaleye iki aday! Mert Günok ve Jiri Pavlenka
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

'ın 20 yaşındaki genç kalecisi 'na 'nın kulübünün ilgisini devam ediyor. Siyah beyazlılar, Ersin'in satışı durumunda yerine iki aday belirledi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse kaleye iki aday! Mert Günok ve Jiri Pavlenka

Gözler yönetiminin vereceği karara çevrilirken Başkan ve kurmayları, teknik direktör ile yapılacak görüşmenin ardından bu transfere son şeklini verecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse kaleye iki aday! Mert Günok ve Jiri Pavlenka

Fotomaç'ın haberine göre, 20 yaşındaki eldivene ilk olarak 5 milyon Euro'luk teklif yapan ekibi, siyah-beyazlıların kapıyı 12 milyon Euro'dan açması üzerine teklifini 8 milyon Euro'ya yükseltmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse kaleye iki aday! Mert Günok ve Jiri Pavlenka

Ersin'in gitmesi halinde harekete geçecek siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan .

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse kaleye iki aday! Mert Günok ve Jiri Pavlenka

2 yıl daha sözleşmesi bulunan 'de fazla forma şansı bulamayan milli eldivenin ayrılmak istediği ifade edildi. Kartal'da rota 'ın talebine göre yabancıya da dönebilir.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse kaleye iki aday! Mert Günok ve Jiri Pavlenka

Bu noktada öne çıkan en önemli isim ise 'de forma giyen olacak. 29 yaşındaki Çek eldivenin 'dan düşen ekibi ile 1 senelik kontratı daha var

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