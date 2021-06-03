Bu noktada öne çıkan en önemli isim ise Werder Bremen'de forma giyen Jiri Pavlenka olacak. 29 yaşındaki Çek eldivenin Bundesliga'dan düşen Alman ekibi ile 1 senelik kontratı daha var

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