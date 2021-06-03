Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu giderse kaleye iki aday! Mert Günok ve Jiri Pavlenka
Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu'na Fransa'nın Nice kulübünden gelen teklifler sonrası gözler kaleci transferine çevrildi. Ersin'in Nice'e gitmesi durumunda transfer listesine iki flaş kaleciyi alan siyah beyazlılar, bu doğrultuda hamlelerini yapacak. İşte Kartal'ın transfer gündeminde yer alan iki eldiven... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na Fransa'nın Nice kulübünün ilgisini devam ediyor. Siyah beyazlılar, Ersin'in satışı durumunda yerine iki aday belirledi.
Gözler Beşiktaş yönetiminin vereceği karara çevrilirken Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılacak görüşmenin ardından bu transfere son şeklini verecek.
Fotomaç'ın haberine göre, 20 yaşındaki eldivene ilk olarak 5 milyon Euro'luk teklif yapan Fransız ekibi, siyah-beyazlıların kapıyı 12 milyon Euro'dan açması üzerine teklifini 8 milyon Euro'ya yükseltmişti.
Ersin'in gitmesi halinde harekete geçecek siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer alan Mert Günok.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan milli eldivenin ayrılmak istediği ifade edildi. Kartal'da rota Sergen Yalçın'ın talebine göre yabancıya da dönebilir.
Bu noktada öne çıkan en önemli isim ise Werder Bremen'de forma giyen Jiri Pavlenka olacak. 29 yaşındaki Çek eldivenin Bundesliga'dan düşen Alman ekibi ile 1 senelik kontratı daha var
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