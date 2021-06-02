Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...
Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la devam etmesi beklenen siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini uzatmak için ise aradığı formülü buldu. İşte o detay... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, başta teknik direktör Sergen Yalçın olmak üzere takımdaki birçok isimle yola devam etmeyi düşünüyor.
Transfer dönemine ilk olarak Sergen Yalçın ile anlaşarak girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, golcüsü Aboubakar için de kesenin ağzını açma kararı aldı. Yönetim, iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza koymak için uğraşacak.
Milliyet'in haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgileneceği görüşme öncesinde, yönetimin garanti parayı geçen sezonki garanti parayla aynı tutacağı bildirildi.
Beşiktaş Yönetimi, buna karşın golcünün oynayacağı maçın sayısına dayalı bir sistem getirip, parasının artması sağlanacak.
Geçtiğimiz sezon 10 bin euro olan maç başını, 25 bin euroya çıkarmayı düşünen yönetim, çeşitli bonus maddeleri de koymayı teklif edecek.
30 maç oynaması halinde 1.5 milyon euro garanti parası, 2 milyon 250 bin euroya çıkacak olan Aboubakar'a ayrıca yine toplamda 500 bin euroya gelebilecek bonuslar teklif edilecek.
Beşiktaş yönetiminin sadece Aboubakar için değil, birçok oyuncu için bu şekilde performansa dayalı kontratlar hazırlayacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig