02 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la devam etmesi beklenen siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini uzatmak için ise aradığı formülü buldu. İşte o detay... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

'in son şampiyonu 'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. faktörü nedeniyle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, başta teknik direktör olmak üzere takımdaki birçok isimle yola devam etmeyi düşünüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

Transfer dönemine ilk olarak ile anlaşarak girmek isteyen yönetimi, golcüsü için de kesenin ağzını açma kararı aldı. Yönetim, iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza koymak için uğraşacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

Milliyet'in haberine göre; Başkan 'nin bizzat ilgileneceği görüşme öncesinde, yönetimin garanti parayı geçen sezonki garanti parayla aynı tutacağı bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

Yönetimi, buna karşın golcünün oynayacağı maçın sayısına dayalı bir sistem getirip, parasının artması sağlanacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

Geçtiğimiz sezon 10 bin euro olan maç başını, 25 bin euroya çıkarmayı düşünen yönetim, çeşitli bonus maddeleri de koymayı teklif edecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

30 maç oynaması halinde 1.5 milyon euro garanti parası, 2 milyon 250 bin euroya çıkacak olan 'a ayrıca yine toplamda 500 bin euroya gelebilecek bonuslar teklif edilecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

Yönetimi, böylece sezonu kazasız belasız tamamlaması halinde 'a toplamda 2 milyon 750 bin euro ödemiş olacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

yönetiminin sadece için değil, birçok oyuncu için bu şekilde performansa dayalı kontratlar hazırlayacağı öğrenildi.

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