Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş aradığı formülü buldu! Vincent Aboubakar...

Transfer dönemine ilk olarak Sergen Yalçın ile anlaşarak girmek isteyen Beşiktaş yönetimi, golcüsü Aboubakar için de kesenin ağzını açma kararı aldı. Yönetim, iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza koymak için uğraşacak.