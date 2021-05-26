26 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Tomas Vaclik...

Beşiktaş Ersin'in alternatifini buldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Ersin Destanoğlu bu sezon formasıyla gösterdiği performansla 'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Siyah beyazlılar genç kaleci ile yolların ayrılması halinde alternatifini şimdiden hazırladı. Eğer Ersin Avrupa'nın yolunu tutarsa 'ın yeni kalecisi Tomas Vaclik olacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Başarılı kaleci Ersin Destanoğlu'nun artan taliplerini ve Şampiyonlar Ligi mücadelesini göz önünde bulundurarak kaleci transferi için çalışmalar yürüten , 'dan Tomas Vaclik'e imza attırmaya hazırlanıyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek oyuncu Sevilla'ya resmen veda ederken, "Asla unutmayacağım bu kulübe büyük saygı ve hayranlık duyarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Cope.es'in haberine göre Vaclik, Beşiktaş kadrosuna katılmaya hazır. 32 yaşındaki kaleci ile son bir görüşme gerçekleştirilmesi ve sonrasında imzaların atılması planlanıyor. Tecrübeli kaleci, Çekya Milli Takımı ile bugüne kadar 36 maça çıktı. (Fotomaç)

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