02 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da!

Rosier'in menajeri İstanbul'a geldi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

'ta bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan ’in menajeri yönetim ile görüşme yapmak için ’a geldi. Siyah beyazlı yönetimin, Fransız futbolcu için ’e teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Ayrıca Beşiktaşlı idarecilerin, Rosier'in alacağı ücrette de artışa gitmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

, sezon başında Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in menajerini 'a çağırdı. Siyah beyazlı yönetim, Fransız oyuncunun temsilcisiyle yüz yüze görüşme yapacak.

Beşiktaşlı idareciler, yapılacak görüşme sonrası kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Ayrıca siyah beyazlılar, Rosier'in gelecek sezon devam etmesi halinde oyuncunun alacağı maaşa da zam yapacak.

Rosier’in menajeri İstanbul’a geldi!

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