Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan Valentin Rosier’in menajeri yönetim ile görüşme yapmak için İstanbul’a geldi. Siyah beyazlı yönetimin, Fransız futbolcu için Sporting’e teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Ayrıca Beşiktaşlı idarecilerin, Rosier'in alacağı ücrette de artışa gitmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Beşiktaş, sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Siyah beyazlı yönetim, Fransız oyuncunun temsilcisiyle yüz yüze görüşme yapacak.

Beşiktaşlı idareciler, yapılacak görüşme sonrası Portekiz kulübüne zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Ayrıca siyah beyazlılar, Rosier'in gelecek sezon devam etmesi halinde oyuncunun alacağı maaşa da zam yapacak.

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