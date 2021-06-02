02 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos konuştu! "Birkaç saat önce..."

Costa'nın menajeri açıkladı! Beşiktaş birkaç saat önce...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

'ın transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu Costa'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi. Şu anda serbest durumda olan golcü futbolcunun menajerliğini yapan , "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'ın transfer gündemindeki Costa'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Yıldız golcünün menajerliğini yapan 'a konuştu. Santos, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah beyazlılarla görüştüklerini açıkladı.

İşte Diego Costa'nın menajerinin açıklamaları:

"Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor."

Ocak ayından beri kulüpsüz durumda olan , son olarak İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giydi. Ligde 7 maça çıkan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu 2 gol kaydetti.

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