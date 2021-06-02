Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos konuştu! "Birkaç saat önce..."
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu Diego Costa'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi. Şu anda serbest durumda olan golcü futbolcunun menajerliğini yapan Pedro Santos, "Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Diego Costa'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi.
Yıldız golcünün menajerliğini yapan Pedro Santos Radyospor'a konuştu. Santos, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah beyazlılarla görüştüklerini açıkladı.
İşte Diego Costa'nın menajerinin açıklamaları:
"Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Birkaç saat önce bana önümüzdeki günlerde resmî teklifi sunacaklarını söylediler. Diego, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor."
Ocak ayından beri kulüpsüz durumda olan Diego Costa, son olarak İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giydi. Ligde 7 maça çıkan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu 2 gol kaydetti.
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