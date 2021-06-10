10 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Larin'in geleceği henüz belirsizliğini korurken, Aboubakar takımdan ayrıldı. Cenk Tosun'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle birlikte Beşiktaş'ta forvet arayışları başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kartal'da gündeme Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong gibi isimler geldi. Öte yandan Rosier ve Ghezzal'in durumları da belirsiliğini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

" ve henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadeleriyle röportaj veren ile yapılan ilk görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Cezayirli yıldız ile yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlanamadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

'a transfer olabilmek için direnen için Kartal resmi teklifini iletti. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olarak teklif verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

Mensah'tan memnun kalmayan ve opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in peşinde. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu transfer hakkında, "Fernandes gündemimizde yok ancak bu olmayacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

ERKAN EYİBİL ELDEN KAÇTI!

'ın ilgilendiği Erkan Eyibil'edn Kartal'a kötü haber geldi. Antalyaspor, Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

KOLO MUANI

'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Guani için devreye giren 2 takım çekildi. Beşiktaş masadaki tek takım olarak görüşmeleri sürdürüyor. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

Birçok yıldız forvet ile görüşen yönetimi, 15 gün önce Fenerbahçe'ye önerilen için menajeri Louis Laros'la bir görüşme yaptı. 5 milyon euro para kazanan De Jong için Beşiktaş 2 milyon euro garanti ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte 2.5-3 milyon euro barajını zorlayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

JONAS SVENSSON

Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelerini sürdüren , aksi bir durum olması halinde alternatifini hazırda tutuyor. Beşiktaş, AZ Alkmaar forması giyen Jonas Svensson'u gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

'ın olumlu rapor verdiği için girişimler yeniden başladı. Bonservisi elinde olan yıldız için tüm imkanları seferber eden , 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

AHMED HASSAN

Forvet hattını genişletmek isteyen Kartal'da son olarak listeye Ahmed Hassan eklendi. Mısır basını 'ın Olimpiakos forması giyen Ahmed Hassan için girişimlere başladığını yazdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

, gelecek sezon transfer tahminlerini sürdürüyor. forvet arayışlarını sürdüren Kartal, ile ilgileniyor. Costa'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar ligi faktörü sebebiyle, önceliğin Beşiktaş'ta olduğunu duyurdu.

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