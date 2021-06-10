Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer rotasını belirledi! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri
Son dakika transfer haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Larin'in geleceği henüz belirsizliğini korurken, Aboubakar takımdan ayrıldı. Cenk Tosun'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle birlikte Beşiktaş'ta forvet arayışları başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Kartal'da gündeme Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong gibi isimler geldi. Öte yandan Rosier ve Ghezzal'in durumları da belirsiliğini sürdürüyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
RACHID GHEZZAL
"Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadeleriyle röportaj veren Rachid Ghezzal ile yapılan ilk görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Cezayirli yıldız ile yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlanamadı.
VALENTINE ROSIER
Beşiktaş'a transfer olabilmek için direnen Valentine Rosier için Kartal resmi teklifini iletti. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olarak teklif verdi.
GEDSON FERNANDES
Mensah'tan memnun kalmayan ve opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in peşinde. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bu transfer hakkında, "Fernandes gündemimizde yok ancak bu olmayacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.
ERKAN EYİBİL ELDEN KAÇTI!
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil'edn Kartal'a kötü haber geldi. Antalyaspor, Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
KOLO MUANI
Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Guani için devreye giren 2 takım çekildi. Beşiktaş masadaki tek takım olarak görüşmeleri sürdürüyor. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.
LUUK DE JONG
Birçok yıldız forvet ile görüşen Beşiktaş yönetimi, 15 gün önce Fenerbahçe'ye önerilen Luuk De Jong için menajeri Louis Laros'la bir görüşme yaptı. 5 milyon euro para kazanan De Jong için Beşiktaş 2 milyon euro garanti ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte 2.5-3 milyon euro barajını zorlayacak.
JONAS SVENSSON
Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, aksi bir durum olması halinde alternatifini hazırda tutuyor. Beşiktaş, AZ Alkmaar forması giyen Jonas Svensson'u gündemine aldı.
ALEX TEIXEIRA
Sergen Yalçın'ın olumlu rapor verdiği Alex Teixeira için girişimler yeniden başladı. Bonservisi elinde olan yıldız için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdürüyor.
AHMED HASSAN
Forvet hattını genişletmek isteyen Kartal'da son olarak listeye Ahmed Hassan eklendi. Mısır basını Beşiktaş'ın Olimpiakos forması giyen Ahmed Hassan için girişimlere başladığını yazdı.
DIEGO COSTA
Beşiktaş, gelecek sezon transfer tahminlerini sürdürüyor. forvet arayışlarını sürdüren Kartal, Diego Costa ile ilgileniyor. Costa'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar ligi faktörü sebebiyle, önceliğin Beşiktaş'ta olduğunu duyurdu.
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