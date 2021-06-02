02 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Siyah beyazlılarda yönetim, milli golcü Kenan Karaman'ın menajerini İstanbul'a çağırdı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için teklifini artırdığı ve 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte Kartal'ın Kenan Karaman için yaptığı teklif... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren 'ta yeni sezon planlamaları yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda fotvet arayışları devam ederken, milli oyuncu için fiyat artırımına gidildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...

'la henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah beyazlılar, rotasını 'a çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...

Fotomaç'ın haberine göre, ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajerini 'a çağıran yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor. Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan , Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...

TEKLİFİ 200 BİN EURO ARTIRDILAR

ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin Euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon Euro garanti açması üzerine teklifini 1 milyon Euro'ya kadar yükseltti. 'da daha önce ve 'da oynayan , son 3 sezonda forması giydi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...

Geçen sezon ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...

TÜRKİYE'Yİ İSTERİM

Milli forvet , kendisine yöneltilen "'de futbol oynamak ister misin?' sorusuna "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı yönetim de bunun üzerine "Seneye Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istemez misin?" diyerek A Milli oyuncuyu ikna etme yolunu seçti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...

Düsseldorf'un yanı sıra daha önce ve gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet , kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti.

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