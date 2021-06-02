Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta favori Kenan Karaman! Menajeri...
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Siyah beyazlılarda yönetim, milli golcü Kenan Karaman'ın menajerini İstanbul'a çağırdı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için teklifini artırdığı ve 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte Kartal'ın Kenan Karaman için yaptığı teklif... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
2020-2021 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda fotvet arayışları devam ederken, milli oyuncu için fiyat artırımına gidildi.
Aboubakar'la henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah beyazlılar, rotasını Kenan Karaman'a çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlamayı planlıyor. Siyah beyazlılar milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak.
TEKLİFİ 200 BİN EURO ARTIRDILAR
Alman ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin Euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon Euro garanti açması üzerine teklifini 1 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi.
Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrfor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı
TÜRKİYE'Yİ İSTERİM
Milli forvet Kenan Karaman, kendisine yöneltilen "Türkiye'de futbol oynamak ister misin?' sorusuna "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı yönetim de bunun üzerine "Seneye Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istemez misin?" diyerek A Milli oyuncuyu ikna etme yolunu seçti.
Düsseldorf'un yanı sıra daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet Kenan Karaman, kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti.
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