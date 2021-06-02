TÜRKİYE'Yİ İSTERİM



Milli forvet Kenan Karaman, kendisine yöneltilen "Türkiye'de futbol oynamak ister misin?' sorusuna "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak" yanıtını vermişti. Siyah-beyazlı yönetim de bunun üzerine "Seneye Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istemez misin?" diyerek A Milli oyuncuyu ikna etme yolunu seçti.