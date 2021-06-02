Beşiktaş'tan transferde Ahmed Hassan önerisi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş, alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Siyah-beyazlılar Olympiakos'tan Fortounis'i isterken menajerlerden flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile Olympiakos arasında Kostas Fortounis için takas pazarlıkları devam ederken henüz bir noktada buluşma olmadı. Ancak sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İki kulüp son dönemde Tiquinho Soares için karşı karşıyaydı, Brezilyalı forvet oyuncusu Olympiakos'u seçince Yunanlılardan sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş'a geçen sezon 2 milyon Euro'ya aldıkları Ahmed Hassan'a önerdiler. 28 yaşında ve 1.91 boyundaki golcü için siyah- beyazlı yönetim araştırmalara başladı.

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