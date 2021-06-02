02 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan transferde Ahmed Hassan önerisi!

Kartal'a Ahmed Hassan önerisi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak , alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Siyah-beyazlılar 'tan Fortounis'i isterken menajerlerden flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ile arasında Kostas Fortounis için takas pazarlıkları devam ederken henüz bir noktada buluşma olmadı. Ancak sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İki kulüp son dönemde Tiquinho Soares için karşı karşıyaydı, Brezilyalı forvet oyuncusu Olympiakos'u seçince Yunanlılardan sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş'a geçen sezon 2 milyon Euro'ya aldıkları 'a önerdiler. 28 yaşında ve 1.91 boyundaki golcü için siyah- beyazlı yönetim araştırmalara başladı.

Beşiktaş aradığı formülü buldu! Aboubakar... haberin devamı

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