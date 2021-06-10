Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlılarda Valentin Rosier'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yönetim alternatif isimleri hazırda tutuyor. Bu doğrultuda Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u kadrosuna katmak için resmi girişimde bulunan Kartal, teklif belgesinin basına sızması sonucu transferden vazgeçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için dört bir koldan transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılarda sağ bek Valentin Rosier'in takımda kalıp kalmayacağı netleşmezken, Beşiktaş yönetimi Fransız oyuncunun alternatiflerini belirledi.

Transfer gündemine sebest statüde bulunan Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u alan Kartal, oyuncu için resmi teklifini yaptı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, 28 yaşındaki oyuncuya 3+1 yıllık teklif sunuldu. 4 sezondur Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen futbolcuya 900 bin Euro yıllık garanti ücret, 2023-24 sezonunda toplamda 25 maçta 11 başlaması veya en az 45'er dakika oynaması halinde de zorunlu opsiyon konuldu.

Ancak Beşiktaş, Svensson'a yapılan bu teklifin basına sızmasıyla birlikte transferden vazgeçti.

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