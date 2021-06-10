10 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Jonas Svensson transferinden vazgeçti! İşte sebebi

Beşiktaş o transferden vazgeçti! İşte sebebi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

Sezonu şampiyon tamamlayan 'ta transfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlılarda 'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yönetim alternatif isimleri hazırda tutuyor. Bu doğrultuda Norveçli sağ bek 'u kadrosuna katmak için resmi girişimde bulunan , teklif belgesinin basına sızması sonucu transferden vazgeçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için dört bir koldan transfer girişimlerini sürdüren 'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılarda sağ bek 'in takımda kalıp kalmayacağı netleşmezken, Beşiktaş yönetimi Fransız oyuncunun alternatiflerini belirledi.

Transfer gündemine sebest statüde bulunan Norveçli sağ bek 'u alan , oyuncu için resmi teklifini yaptı.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, 28 yaşındaki oyuncuya 3+1 yıllık teklif sunuldu. 4 sezondur 'nın takımında forma giyen futbolcuya 900 bin Euro yıllık garanti ücret, -24 sezonunda toplamda 25 maçta 11 başlaması veya en az 45'er dakika oynaması halinde de zorunlu opsiyon konuldu.

Ancak Beşiktaş, Svensson'a yapılan bu teklifin basına sızmasıyla birlikte transferden vazgeçti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Canlı yayında teklifi duyurdu! İşte Larin için önerilen rakam Canlı yayında teklifi duyurdu! İşte Larin için önerilen rakam
Kartal'a yıldız yağacak! Görüşmeler başladı... Kartal'a yıldız yağacak! Görüşmeler başladı...
Beşiktaş istedi Antalya kaptı! 5 yıllık imza Beşiktaş istedi Antalya kaptı! 5 yıllık imza
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör