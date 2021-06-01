01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Domagoj Vida planı belli oldu!

Kartal'ın Vida planı belli oldu! Şampiyona sonrası...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

'ta başarılı savunmacı Domagoj ile sözleşme yenileme görüşmeleri başlarken, Hırvat stoper ile ilgili birçok plan da yapılmaya başlandı. Buna göre, siyah beyazlı yönetim, Euro 2020'de boy gösterecek olan Vida için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Yönetım, 3.7 milyon Euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan Domagoj ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon Euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, ile 'de boy gösterecek olan Vida için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Hedef Carrillo Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi kadrosu! Hedef Carrillo
2021 model yepyeni Kartal! İmzalar peş peşe... 2021 model yepyeni Kartal! İmzalar peş peşe...
Taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer... Taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör