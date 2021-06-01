Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Domagoj Vida planı belli oldu!

Beşiktaş'ta başarılı savunmacı Domagoj Vida ile sözleşme yenileme görüşmeleri başlarken, Hırvat stoper ile ilgili birçok plan da yapılmaya başlandı. Buna göre, siyah beyazlı yönetim, Euro 2020'de boy gösterecek olan Vida için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yönetım, 3.7 milyon Euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan Domagoj Vida ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon Euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Hırvatistan Milli Takımı ile Euro 2020'de boy gösterecek olan Vida için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak.

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